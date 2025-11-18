शेख हसीना के करीबी का दावा, यूनुस चाहते हैं बांग्लादेश में सिविल वॉर

शेख हसीना के करीबी और पूर्व बांग्लादेशी मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी (Mohibul Hasan Chowdhury) ने दीवा किया है कि देश की अंतरिम सरकार के लीडर मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) बांग्लादेश में सिविल वॉर चाहते हैं। हसन ने शेख हसीना को मिली मौत की सज़ा पर बात करते हुए कहा, "यह फैसला एक सोचा-समझा नाटक था। उन्हें पता है कि यह फैसला लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें कुछ तो करना ही था। उन्होंने फैसला पहले ही तय करके लिख लिया था। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पिछले एक महीने से अदालत में मौजूद भी नहीं थे। अदालत का संविधान ही अवैध है क्योंकि अंतरिम व्यवस्था के पास न्यायाधिकरण के कानूनों में संशोधन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जो उन्होंने अवामी लीग पर इस 'कंगारू अदालत' में मुकदमा चलाने के लिए किया है। यूनुस ऐसा करते हुए देश में सिविल वॉर भड़काना चाहते हैं।"