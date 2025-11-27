Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जमीन घोटाले में शेख हसीना को 21 साल की सजा, भारत आने से कुछ ही महीने पहले उजागर हुआ था मामला

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें 21 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ढ़ाका कोर्ट ने पुर्बाचल प्लॉट घोटाले से जुड़े तीन मामलों में शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन में से एक मामले में शेख हसीना के बेटे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 27, 2025

Hasina Death Sentence Reaction

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। (फोटो: ANI)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें 21 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ढ़ाका कोर्ट ने पुर्बाचल प्लॉट घोटाले से जुड़े तीन मामलों में शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया है।

अदालत ने तीन में से एक मामले में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में 20 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। जिनमें से 19 को अलग-अलग सजा सुनाई गई।

सिर्फ एक शख्स को मिली राहत

इसके अलावा, एक शख्स को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया। ढाका कोर्ट में शेख हसीना की गैरमौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया है। इससे पहले बांग्लादेश क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें पांच में से तीन मामलों में दोषी करार दिया था।

एक मामले में हसीना को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा हुई। आईसीटी ने पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 17 नवंबर को यह निर्णय दिया था।

जनवरी में दर्ज किया गया था मामला

बता दें कि बांग्लादेश की एंटी-करप्शन बॉडी ने 12 से 14 जनवरी के बीच जमीन घोटाले का मामला दर्ज किया था। तब पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के बंटवारे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर छह अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।

पूर्व पीएम पर आरोप लगाया गया था शेख हसीना ने बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर पुर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में अपने और अपने बेटे-बेटी के अलावा अपनी बहन शेख रेहाना और उनके बेटे-बेटी के लिए गैर-कानूनी तरीके से छह प्लॉट हासिल किए थे। इसमें एक प्लॉट लगभग 10 कट्ठा का है।

मार्च में फाइल की गई चार्जशीट

25 मार्च को एंटी-करप्शन बॉडी की ओर से ढाका में मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज की कोर्ट में छह चार्जशीट फाइल की गईं। चार्जशीट में हसीना का नाम सभी छह मामलों में कॉमन आरोपी के तौर पर शामिल था।

31 जुलाई को हसीना, रेहाना, सजीब वाजेद, पुतुल, बॉबी, ट्यूलिप और अजमीना समेत 29 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। शेख हसीना अक्टूबर में भारत आ गईं थी। अब मामले में फैसला सुनाया गया है।

किस मामले में हसीना को हुई फांसी की सजा?

शेख हसीना को 17 नवंबर को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई। यह सजा मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में दी गई, जो 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन पर सरकार की क्रूर कार्रवाई से जुड़ा है। हसीना को अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया, क्योंकि वे अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Nov 2025 03:10 pm

Published on:

27 Nov 2025 03:09 pm

Hindi News / World / जमीन घोटाले में शेख हसीना को 21 साल की सजा, भारत आने से कुछ ही महीने पहले उजागर हुआ था मामला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इमरान खान की हो गई मौत ? अदियाला जेल से आया बड़ा अपडेट

Imran Khan
विदेश

हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या 55 हुई, 250 से ज़्यादा लापता

Hong Kong fire incident
विदेश

शेख हसीना को 21 साल की सजा: भ्रष्टाचार के जाल में फंसी पूर्व PM, परिवार भी जेल की रोटियां खाएगा !

Sheikh Hasina
विदेश

Garuda 2025: फ्रांस में दहल उठा आसमान,भारत ने दिखाई फौलादी ताकत, जानें राफेल के साथ कैसे हुआ मुकाबला

Garud 2025 Exercise
विदेश

लंबे समय तक बैठना दिल की सेहत के लिए खतरनाक, रिसर्च में हुआ खुलासा

Sitting in front of computer
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.