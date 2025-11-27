जमीन घोटाले में शेख हसीना को 21 साल की सजा, भारत आने से कुछ ही महीने पहले उजागर हुआ था मामला

शेख हसीना को 17 नवंबर को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई। यह सजा मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में दी गई, जो 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन पर सरकार की क्रूर कार्रवाई से जुड़ा है। हसीना को अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया, क्योंकि वे अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं।