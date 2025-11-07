शेख हसीना राजनीति में वापसी के लिए तैयार! यूनुस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

शेख हसीना, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर यूनुस पर निशाना साधने से कभी पीछे नहीं हटती। एक बार फिर उन्होंने, यूनुस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने कहा कि देश की अंतरिम सरकार के लीडर ने बांग्लादेश के पूर्वाचल में करीब 4,080 कट्ठा ज़मीन खरीदी है, जहाँ उन्होंने निसर्गो नाम से एक रिसॉर्ट बनाया है। शेख हसीना ने यह भी बताया कि यूनुस ने ढाका के उत्तरा में भी 300 कट्ठा ज़मीन खरीदी है। ऐसे में शेख हसीना ने यूनुस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने 1990 में ग्रामीण बैंक में सिर्फ 6,000 टका की सैलरी से अपना करियर शुरू किया था तो फिर उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी कैसे जमा कर ली? इतना ही नहीं, पूर्व बांग्लादेशी पीएम ने यह भी आरोप लगाया कि यूनुस के बांग्लादेश के अलग-अलग बैंकों में कई खातों में करीब 5,000 करोड़ टका की एफडी भी जमा है। शेख हसीना ने यूनुस को भ्रष्टाचारी बताते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की।