महाकाम नदी में डूबा जहाज, इंडोनेशिया में 8 लोगों की मौत

दुनियाभर में जहाज और नाव डूबने के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसी तरह का एक मामला अब इंडोनेशिया (Indonesia) में देखने को मिला है। देश के पूर्वी कालीमंतन (East Kalimantan) प्रांत में महाकम नदी (Mahakam River) में एक जहाज डूब गया। यह हादसा सोमवार को हुआ, लेकिन इसकी जानकारी आज, गुरुवार, 13 नवंबर को सामने आई। जानकारी के अनुसार हादसे के समय जहाज पर क्रू मेंबर्स समेत 28 लोग सवार थे।