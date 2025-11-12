भूटान से भारत आए पीएम मोदी सीधे पहुंचे अस्पताल, दिल्ली बम धमाके में घायल हुए लोगों से की मुलाकात

पीएम मोदी का दो दिवसीय भूटान दौरा सफल रहा। इस दौरान उन्होंने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक (Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) और भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे (Tshering Tobgay) से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत और भूटान के संबंधों में और मज़बूती लाने के उपायों पर चर्चा के साथ ही कई सेक्टर्स में दोनों देशों की पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी समझौते हुए। पीएम मोदी ने भूटान में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया।