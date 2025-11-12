Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

भूटान से भारत आए पीएम मोदी सीधे पहुंचे अस्पताल, दिल्ली बम धमाके में घायल हुए लोगों से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान दौरा पूरे करके भारत वापस आ गए हैं। भारत आते ही पीएम मोदी सीधे लोक नायक अस्पताल पहुंच गए हैं।

नई दिल्ली

Tanay Mishra

Nov 12, 2025

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) अपने दो दिवसीय भूटान (Bhutan) दौरे को पूरा करके वापस देश लौट आए हैं। पीएम मोदी का विमान कुछ ही देर पहले दिल्ली में लैंड हुआ। दिल्ली पहुंचते है पीएम मोदी, प्रधानमंत्री आवास जाने की जगह सीधे लोक नायक अस्पताल (LNJP Hospital) पहुंच गए हैं। अस्पताल में उन्होंने दिल्ली धमाके (Delhi Blast) में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

13 लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा घायल

दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को लाल किला (Red Fort) मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में हुए धमाके की वजह से आसपास के कई वाहनों में भी आग लग गई। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इन्हीं घायलों से मिलने के लिए पीएम मोदी, लोक नायक अस्पताल पहुंचे।

सफल रहा पीएम मोदी का भूटान दौरा

पीएम मोदी का दो दिवसीय भूटान दौरा सफल रहा। इस दौरान उन्होंने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक (Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) और भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे (Tshering Tobgay) से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत और भूटान के संबंधों में और मज़बूती लाने के उपायों पर चर्चा के साथ ही कई सेक्टर्स में दोनों देशों की पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी समझौते हुए। पीएम मोदी ने भूटान में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया।

12 Nov 2025 03:17 pm

12 Nov 2025 02:54 pm

