गन वॉयलेंस ने फिर अमेरिका को दहलाया, गोलीबारी में 4 लोगों की मौत और 20 घायल

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) की समस्या न तो खत्म हो रही है और न ही कम हो रही है। गन वॉयलेंस यानी कि बंदूक की वजह से होने वाली हिंसा ने अमेरिका को लंबे समय से जकड़ा हुआ है। हर साल अमेरिका में बड़ी संख्या में गोलीबारी के मामले सामने आते हैं, जिनमें सैंकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब गन वॉयलेंस के एक और मामले ने अमेरिका को दहला दिया है। यह मामला साउथ कैरोलाइना (South Carolina) राज्य के सेंट हेलेना आइलैंड (St. Helena Island) का है।