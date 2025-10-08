सौरमंडल में नया ग्रह मिलने के संकेत, अंतरिक्ष के रहस्यों पर नई रोशनी की उम्मीद

अंतरिक्ष से जुड़े मामलों की रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक सौरमंडल में नए ग्रहों की खोज करने के प्रयासों में भी लगे रहते हैं। हाल ही में अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में एक संभावित नए ग्रह की संभावना जताई है। उन्हें सौरमंडल में एक नया ग्रह मिलने के संकेत मिले हैं, जिसे उन्होंने ‘प्लैनेट वाय’ नाम दिया है। हालांकि यह ग्रह अभी तक दिखाई नहीं दिया है, बल्कि नेपच्यून के पार कुइपर बेल्ट की झुकी हुई कक्षाओं के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया है।