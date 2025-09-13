Patrika LogoSwitch to English

लंदन में 20 साल की सिख महिला के साथ गैंग रेप, हैवानों ने कहा- ‘अपने देश वापस जाओ’

ब्रिटेन के ओल्डबरी में 20 वर्षीय सिख महिला के साथ नृशंस बलात्कार की घटना ने सनसनी फैला दी है। दो श्वेत पुरुषों ने न सिर्फ़ बलात्कार किया बल्कि नस्लीय टिप्पणियां भी कीं, पीड़िता को देश वापस जाने को कहा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सिख समुदाय में आक्रोश व्याप्त है, सांसद ने भी घटना की कड़ी निंदा की है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 13, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

ब्रिटेन के ओल्डबरी कस्बे में 20 साल की एक सिख महिला के साथ हैवानियत हुई है। दो पुरुषों ने महिला के साथ बलात्कार किया है।

साथ ही, उन्होंने महिला पर नस्लवादी टिप्पणियां भी कीं हैं। हैवानों ने बलात्कार के बाद सिख महिला से कहा कि 'अपने देश वापस चले जाओ'।

यह घटना पिछले मंगलवार की बताई जा रही है। दोनों बदमाशों ने सुबह करीब 8:30 बजे ओल्डबरी में टेम रोड के पास महिला के साथ बलात्कार किया। अब पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने हमलावरों का पता लगाने में मदद की भी अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुलिस हमलावरों को खोजने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

बर्मिंघम लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों संदिग्ध 'श्वेत पुरुष' हैं। एक आरोपी का सिर मुंडा हुआ था। उसने डार्क कलर की स्वेटशर्ट पहनी थी। जबकि दूसरा संदिग्ध ग्रे रंग की टी-शर्ट पहने था।

सिख समुदाय के बीच नाराजगी

इस घटना से लंदन में सिख समुदाय के बीच काफी रोष है। इसे खास समुदाय पर निशाना साधकर किया गया हमला भी माना जा रहा है। इस बीच, पुलिस ने सिख समुदाय को सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।

पुलिस ने कहा कि लोगों का गुस्सा जायज है। आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए इलाके में गश्ती बढ़ाने का काम करेंगे। उधर, ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।

सांसद ने क्या कहा?

सांसद ने कहा कि ब्रिटेन में बीते कुछ दिनों में खुलेआम नस्लवाद की घटना का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत घटिया कृत्य था। इसे नस्लीय रूप से भड़काई गई घटना के रूप में देखा जा रहा है।

सांसद ने कहा कि अपराधियों ने पीड़िता को ब्रिटेन की निवासी नहीं समझा। जबकि वह यहीं की है। हमारी सिख कम्युनिटी और हर कम्युनिटी को सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करने का अधिकार है। नस्लवाद और स्त्रीद्वेष की कोई जगह न ओल्डबरी में है और न ही ब्रिटेन के किसी हिस्से में।

बता दें कि करीब एक महीने पहले वूल्वरहैम्प्टन में एक रेलवे स्टेशन के बाहर तीन किशोरों ने दो बुजुर्ग सिख पुरुषों पर हमला किया था। उन्हें जमीन पर गिराकर एक हमलावर ने बार-बार लातें मारीं थीं।

