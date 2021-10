खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अमरीका में बैठकर जारी किया भारत का विवादित नक्शा, देखिए क्या हटा दिया

नई दिल्ली।

सिख फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन ने भारत का खालिस्तानी नक्शा जारी किया है। इसमें न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है।

सिख फॉर जस्टिस अमरीका का एक संगठन है जो भारत से पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने की मांग का समर्थन करता है। संगठन का मुखिया प्रतिबंधित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। भारत ने एक गैर-कानूनी संगठन के रूप में सिख फॉर जस्टिस पर 2019 में बैन लगा दिया था।

खालिस्तान बनाने के लिए 2019 में पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह के लिए अभियान शुरू करने के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया था। संगठन की ओर से जारी नक्शे में पीला हिस्से को सिख राष्ट्र खालिस्तान बताया गया है।

दावा किया जा रहा है कि भारत के इन हिस्सों को काटकर खालिस्तान का निर्माण किया जाएगा। इसमें राजस्थान के बुंदी और कोटा जैसे जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर सीतापुर तक कई जिलों को शामिल किया गया है। संगठन का मुखिया पन्नू उन 9 लोगों में शमिल है, जिन्हें केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया है।

The Sikhs For Justice have released a map of their vision of what Khalistan - a free Sikh homeland in India - would entail.



The group are holding a non-binding referendum to gauge support for Khalistan which begins next week (Oct 31st) in London, at the Queen Elizabeth Centre. pic.twitter.com/DmPUHESBfh