स्मार्टफोन्स-सोशल मीडिया से बच्चे हो रहे डिप्रेशन का शिकार, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने की सरकार से एक्शन की मांग

मनोविज्ञान एक्सपर्ट जीन ट्वेंज (Jean Twenge) ने सांसदों को बताया कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संकट 2012 के बाद तेज़ी से बढ़ा, जब स्मार्टफोन सामान्य हो गए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किशोरों के लिए ऑप्शनल से लगभग ज़रूरी हो गया। ट्वेंज ने कहा, "2011 और 2019 के बीच किशोरों और युवा वयस्कों में क्लिनिकल-लेवल का डिप्रेशन दोगुना हो गया। इसी दौरान 15 से 19 साल की लड़कियों में खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रूम में जाने के मामले दोगुने हो गए और 10 से 14 साल की लड़कियों में चार गुना बढ़ गए, जबकि इन उम्र के ग्रुप में आत्महत्या की दर भी दोगुनी हो गई। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का समय आर्थिक कारणों से मेल नहीं खाता था, लेकिन यह स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ा। यह पहली बार था जब ज़्यादातर अमेरिकियों के पास स्मार्टफोन थे।"