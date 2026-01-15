6 देशों के सैनिक पहुंचे ग्रीनलैंड, आखिर क्या है मकसद? ट्रंप कह चुके हैं कब्जे की बात

Trump's Greenland statement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर चुके हैं, जबकि ग्रीनलैंड जोकि डेनमार्क का स्वायत्त का इलाका है। उसने ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दिया है। वहीं, ग्रीनलैंड को किसी बाहरी खतरे से बचाने के लिए नाटो के देश एक्टिव हो गए हैं। डेनमार्क की गुजारिश पर अबतक छह नाटो देशों ने अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजी हैं। इनमें स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा शामिल हैं।