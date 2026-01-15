6 देशों के सैनिक पहुंचे ग्रीनलैंड, आखिर क्या है मकसद? ट्रंप कह चुके हैं कब्जे की बात

Donald Trump with military (Photo - Washington Post)
Trump's Greenland statement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर चुके हैं, जबकि ग्रीनलैंड जोकि डेनमार्क का स्वायत्त का इलाका है। उसने ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दिया है। वहीं, ग्रीनलैंड को किसी बाहरी खतरे से बचाने के लिए नाटो के देश एक्टिव हो गए हैं। डेनमार्क की गुजारिश पर अबतक छह नाटो देशों ने अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजी हैं। इनमें स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा शामिल हैं।
सैन्य टुकड़ियों को भेजने के बाद इन देशों के प्रमुखों की तरफ से बयान भी सामने आए हैं। स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा कि उनका देश डेनमार्क की अनुरोध पर ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य टुकड़ी भेज रहा है। नॉर्वे के रक्षा मंत्री टोरे सैंडविक ने कहा कि हम भी अपनी सैन्य टुकड़ी भेज रहे हैं। सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों को लेकर नाटो देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। फ्रांस व जर्मनी अपनी छोटी सैन्य टुकड़ी को ग्रीनलैंड भेज रहा है।
हालांकि, अभी तक इन देशों ने यह स्पष्ट नहीं बताया है कि इस ड्रिल का मकसद क्या है। सामरिक मामलों के जानकारों का कहना है कि इस ड्रिल के जरिए नाटो के देश ट्रंप की कथित सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं। वह यह दिखाने की कोशिश में हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का उनका प्लान वास्तव में रूस और चीन के अतिक्रमण के डर से प्रेरित है तो सबसे अच्छा समाधान मौजूदा गठबंधन (मतलब NATO) के साथ रहकर काम करना है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप ने अमेरिकी और डेनिश अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद अपनी पुरानी बात दोहराई। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की समीक्षा सरकार के उच्चतम स्तर पर की जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन और ग्रीनलैंड की शीर्ष राजनयिक विवियन मोट्जफेल्ड्ट के साथ बैठक के तुरंत बाद उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाएगी।
ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के डेनमार्क के साथ मज़बूत संबंध हैं, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति इसे अमेरिका और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। उन्होंने कहा, "हमारे डेनमार्क के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हम देखेंगे कि क्या होता है।
