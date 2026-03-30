ईरान से लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिका के खिलाफ हुआ स्पेन

स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरिटा रोबल्स ने स्पष्ट कहा कि उनके देश ने न केवल रोटा और मोरॉन सैन्य अड्डों का इस्तेमाल मना कर दिया है, बल्कि तीसरे देशों (जैसे ब्रिटेन या फ्रांस) से आने वाले अमेरिकी विमानों को भी स्पेनिश हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार ने इसे अवैध युद्ध करार दिया और कहा कि स्पेन किसी भी देश का गुलाम नहीं बनेगा।