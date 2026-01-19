स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेन टकराई, हादसे में 21 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल

Spain train accident (Photo Credit @X)
Spain train accident: दक्षिणी स्पेन में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं। यह दुर्घटना कॉर्डोबा प्रांत के अडामुज के पास हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुर्घटना तब हुई जब एक उच्च गति वाली ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन के ट्रैक पर जाकर उससे टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पहली ट्रेन का एक डिब्बा पूरी तरह से पलट गया।
पुलिस सूत्रों ने रॉयटर्स को पुष्टि की कि इस हादसे में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं, जबकि राज्य प्रसारक टेलीविजन एस्पान्योला (Television Espanola) ने बताया कि इस हादसे में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 25 की स्थिति गंभीर है। टीवी स्टेशन ने यह भी बताया कि माद्रिद से हुएल्वा जा रही एक ट्रेन का चालक भी मृतकों में शामिल है।
घटना के समय ट्रेनों में मौजूद यात्रियों के लिए यह अनुभव बेहद डरावना था। ट्रेनों की टक्कर महसूस होने में किसी शक्तिशाली भूकंप जैसी थी। उन्होंने आगे बताया कि डिब्बों के भीतर अफरा-तफरी का माहौल था और यात्रियों को बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी हैमर से खिड़कियां तोड़नी पड़ीं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों ट्रेनों में कुल मिलाकर लगभग 400 लोग सवार थे। इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा है कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
मैड्रिड क्षेत्र की अध्यक्ष इसाबेल डियाज़ आयुसो ने भी एंडालूसिया क्षेत्र को सहायता की पेशकश की है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर मैड्रिड के अस्पताल घायलों के उपचार के लिए तैयार हैं। सुरक्षा कारणों और जांच के चलते मैड्रिड और एंडालूसिया के बीच रेल यातायात को पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है।
