स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेन टकराई, हादसे में 21 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल

पुलिस सूत्रों ने रॉयटर्स को पुष्टि की कि इस हादसे में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं, जबकि राज्य प्रसारक टेलीविजन एस्पान्योला (Television Espanola) ने बताया कि इस हादसे में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 25 की स्थिति गंभीर है। टीवी स्टेशन ने यह भी बताया कि माद्रिद से हुएल्वा जा रही एक ट्रेन का चालक भी मृतकों में शामिल है।