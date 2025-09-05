Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

श्रीलंका में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 की मौत और कई घायल

श्रीलंका के पहाड़ी इलाके में एक बस और अन्य वाहन में टक्कर के चलते बस नियंत्रण खो कर 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग अभी भी घायल है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 05, 2025

Sri Lanka bus accident
श्रीलंका में सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत (फोटो - MDWLive! SriLanka एक्स पोस्ट)

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। गुरुवार देर रात हुई यह दुर्घटना राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे से करीब 130 किलोमीटर पूरब में स्थित पहाड़ी एला-वेल्लावेया इलाके में 24 वें किलोमीटर पोस्ट के पास हुई है। शुरुआती जांच के अनुसार, बस ड्राइवर का नियंत्रण खोने के चलते यह हादसा हुआ है। घटना के समय यात्रियों का एक समूह पहाड़ी इलाके से घूम कर लौट रहा था और तभी रास्ते में उनकी बस एक दूसरे वाहन से टकरा गई। टक्कर के चलते बस अनियंत्रित हो गई और रेलिंग तोड़कर 500 फीट गहरी खाई में गिर गई।

बस में सवार 30 लोगों में से 15 की मौत

दुर्घटना के समय बस में तांगाले शहरी परिषद के कर्मचारी और उनके परिवार के 30 यात्री सवार थे। यह सभी लोग किसी यात्रा से लौट रहे थे और उसी दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई बाकि लोग अभी भी घायल है। दुर्घटना में मारे गए लोगों में तांगाले शहरी परिषद के सचिव, परिषद के 12 कर्मचारी, दो बच्चे और बस चालक शामिल हैं। इसके अलावा बस में सवार बच्चों और महिलाओं समेत अन्य यात्री घायल है जिसमें से कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस जानकारी के अनुसार, बस में सवार एक महिला यात्री अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर इसके कारणों की जांच शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

जिस पाकिस्तानी बाढ़ में मरे सैकड़ो लोग उसे ही वरदान बता रहे वहां के रक्षा मंत्री, लोगों को टब में पानी भरने की दे रहे सलाह
विदेश
Pakistan's Defence Minister Khawaja Asif

श्रीलंका में हर साल सड़क दुर्घटनाओं से 3000 से अधिक मौत

यह हादसा मई के बाद देश में हुआ सबसे भीषण हादसा है। मई में कोटमाले में एक घातक बस दुर्घटना में 23 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद 4 सितंबर की रात हुए हादसे में सबसे अधिक लोग मारे गए है। आपको बता दे कि श्रीलंका के घुमावदार रास्तें दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिने जाते है। इन्ही खतरनाक रास्तों के चलते हर साल यहां सैंकड़ों सड़क हादसे होते है और उनमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। स्थानीय मीडिया एजेंसी के अनुसार, 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस देश में हर साल औसतन 3000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2025 12:59 pm

Hindi News / World / श्रीलंका में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 की मौत और कई घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट