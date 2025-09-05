श्रीलंका में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 की मौत और कई घायल

दुर्घटना के समय बस में तांगाले शहरी परिषद के कर्मचारी और उनके परिवार के 30 यात्री सवार थे। यह सभी लोग किसी यात्रा से लौट रहे थे और उसी दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई बाकि लोग अभी भी घायल है। दुर्घटना में मारे गए लोगों में तांगाले शहरी परिषद के सचिव, परिषद के 12 कर्मचारी, दो बच्चे और बस चालक शामिल हैं। इसके अलावा बस में सवार बच्चों और महिलाओं समेत अन्य यात्री घायल है जिसमें से कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस जानकारी के अनुसार, बस में सवार एक महिला यात्री अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर इसके कारणों की जांच शुरु कर दी है।