श्रीलंका में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 की मौत और कई घायल

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। गुरुवार देर रात हुई यह दुर्घटना राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे से करीब 130 किलोमीटर पूरब में स्थित पहाड़ी एला-वेल्लावेया इलाके में 24 वें किलोमीटर पोस्ट के पास हुई है। शुरुआती जांच के अनुसार, बस ड्राइवर का नियंत्रण खोने के चलते यह हादसा हुआ है। घटना के समय यात्रियों का एक समूह पहाड़ी इलाके से घूम कर लौट रहा था और तभी रास्ते में उनकी बस एक दूसरे वाहन से टकरा गई। टक्कर के चलते बस अनियंत्रित हो गई और रेलिंग तोड़कर 500 फीट गहरी खाई में गिर गई।
दुर्घटना के समय बस में तांगाले शहरी परिषद के कर्मचारी और उनके परिवार के 30 यात्री सवार थे। यह सभी लोग किसी यात्रा से लौट रहे थे और उसी दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई बाकि लोग अभी भी घायल है। दुर्घटना में मारे गए लोगों में तांगाले शहरी परिषद के सचिव, परिषद के 12 कर्मचारी, दो बच्चे और बस चालक शामिल हैं। इसके अलावा बस में सवार बच्चों और महिलाओं समेत अन्य यात्री घायल है जिसमें से कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस जानकारी के अनुसार, बस में सवार एक महिला यात्री अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर इसके कारणों की जांच शुरु कर दी है।
यह हादसा मई के बाद देश में हुआ सबसे भीषण हादसा है। मई में कोटमाले में एक घातक बस दुर्घटना में 23 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद 4 सितंबर की रात हुए हादसे में सबसे अधिक लोग मारे गए है। आपको बता दे कि श्रीलंका के घुमावदार रास्तें दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिने जाते है। इन्ही खतरनाक रास्तों के चलते हर साल यहां सैंकड़ों सड़क हादसे होते है और उनमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। स्थानीय मीडिया एजेंसी के अनुसार, 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस देश में हर साल औसतन 3000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है।