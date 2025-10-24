UK में सौतेले पिता की जुल्म की इंतेहा: बेटी और दामाद का बेरहमी से कत्ल, मासूम बच्चों को स्कूल से उठाया

जानकारी के अनुसार घटना 9 जून 2023 की सुबह हुई। क्लो ने बच्चों को स्कूल छोड़ा और मार्टिन से मिली। पीसहेवन के एक रेस्तरां में दोनों ने नाश्ता किया, फिर क्लो को खरीदारी के लिए सुपरमार्केट ले गए। कुछ घंटों बाद पैसे के विवाद पर मार्टिन भड़क उठा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि क्लो को पहले हथौड़े से सिर पर मारा, फिर रसोई से चाकू लाकर पीठ और पेट पर आठ वार किए। दो घाव 20 सेंटीमीटर गहरे थे, जिससे क्लो की मौत हो गई। जोश के घर पहुंचते ही मार्टिन ने उसे चार बार चाकू मारा। मार्टिन ने दावा किया कि जोश चिल्लाया, "क्लो कहां है?" तो वह आपा खो बैठा।