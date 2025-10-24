Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

UK में सौतेले पिता की जुल्म की इंतेहा: बेटी और दामाद का बेरहमी से कत्ल, मासूम बच्चों को स्कूल से उठाया

Stepfather Murder Conviction: यूके में 67 वर्षीय डेरेक मार्टिन को सौतेली बेटी क्लो और उसके पति जोश की चाकू-हथौड़े से हत्या का दोषी ठहराया गया।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 24, 2025

UK Stepfather Derek Martin Murder Conviction

हत्यारा डेरेक मार्टिन, सौतेली बेटी क्लो बैशफोर्ड और दामाद जोश। (फोटो:X Handle )

Stepfather Murder Conviction: यूनाइटेड किंगडम (UK) के पीसहेवन, ईस्ट ससेक्स शहर में जुल्म की इंतेहा का एक खतरनाक मामला सामने आया है। एक 67 वर्षीय डेरेक मार्टिन (Derek Martin) को अपनी सौतेली बेटी क्लो बैशफोर्ड (30) और उसके पति जोश (33) की क्रूर हत्या का दोषी ठहराया गया है। लुईस क्राउन कोर्ट (Lewis Crown Court) में सुनवाई के बाद यह फैसला आया। मार्टिन ने क्लो पर हथौड़े से हमला किया और फिर चाकू से कई वार किए। जब जोश काम से लौटा, तो मार्टिन ने उसे भी चाकू मारा और गला दबाया। हत्या के बाद मार्टिन ने अपराध स्थल साफ किया, कपड़े बदले और चार नाती-पोतों को स्कूल से ले लिया।

क्लो को पहले हथौड़े से मारा, फिर चाकू लाकर पीठ और पेट पर 8 वार किए

जानकारी के अनुसार घटना 9 जून 2023 की सुबह हुई। क्लो ने बच्चों को स्कूल छोड़ा और मार्टिन से मिली। पीसहेवन के एक रेस्तरां में दोनों ने नाश्ता किया, फिर क्लो को खरीदारी के लिए सुपरमार्केट ले गए। कुछ घंटों बाद पैसे के विवाद पर मार्टिन भड़क उठा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि क्लो को पहले हथौड़े से सिर पर मारा, फिर रसोई से चाकू लाकर पीठ और पेट पर आठ वार किए। दो घाव 20 सेंटीमीटर गहरे थे, जिससे क्लो की मौत हो गई। जोश के घर पहुंचते ही मार्टिन ने उसे चार बार चाकू मारा। मार्टिन ने दावा किया कि जोश चिल्लाया, "क्लो कहां है?" तो वह आपा खो बैठा।

मुझे माफ करो, मैं खुद से नफरत करता हूं (Stepfather Murder Conviction)

हत्या के बाद मार्टिन ने बच्चों को उठाया और सबसे बड़े को कहा कि माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था। उसने एलेन को मैसेज भेजा, "मुझे माफ करो, मैं खुद से नफरत करता हूं। बच्चों का ख्याल रखना।" फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, "मैंने दो लोगों को मार डाला।" हथ पर घाव देखकर अधिकारी ने पूछा, तो मार्टिन ने कहा, "चाकू से।" पुलिस इंटरव्यू में उसने बताया कि जुआ की लत से कर्ज में था और लगता था लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लो से पैसे मांगे, तो झगड़ा हुआ।

गैर-इरादतन हत्या स्वीकार करना स्वीकार किया

अदालत में फैसले के समय परिवार में चीखें गूंजीं, लेकिन मार्टिन बेखबर रहा। मार्टिन ने गैर-इरादतन हत्या स्वीकार करना स्वीकार किया, लेकिन हत्या से इनकार किया। उसे नवंबर में सजा सुनाई जाएगी। एलेन, जो मार्टिन की पूर्व पत्नी थी, क्लो को अपना सौतेला पिता मानती थी। यह घटना पैसे के लालच और गुस्से की भयावहता दिखाती है।

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

इस खबर ने X पर हंगामा मचा दिया। यूजर्स ने लिखा, "बच्चों को दादाजी कहने वाला हत्यारा ? राक्षस है!" कई ने परिवार के दर्द पर शोक जताया। महिलाओं ने सुरक्षा पर बहस छेड़ी। यह केस ब्रिटेन में पारिवारिक हिंसा की चर्चा बढ़ा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

24 Oct 2025 08:21 pm

Hindi News / World / UK में सौतेले पिता की जुल्म की इंतेहा: बेटी और दामाद का बेरहमी से कत्ल, मासूम बच्चों को स्कूल से उठाया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अंतरिक्ष में हैरतअंगेज टकराव: Nasa Spacecraft और रहस्यमयी धूमकेतु में आमना-सामना

Interstellar Comet Encounter
विदेश

पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन TLP पर प्रतिबंध: भयानक हिंसा के बाद शरीफ सरकार का बड़ा फैसला

TLP Ban Pakistan
विदेश

TikTok Star एम्मान एटिएन्ज़ा की दर्दनाक मौत, आखिर 19 साल की इस युवती के साथ ऐसा क्या हुआ

Emman Atienza Death
विदेश

Viral Video: जापानी व्यक्ति ने भारत के लिए कह दी बड़ी बात, सोशल मीडिया पर धूम

Japanese Man Dharma Yoga
विदेश

यूक्रेन के हवाई हमलों से दहल उठा रूस, 12 लोगों की मौत से मचा कोहराम

Drone Attacks Russia
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.