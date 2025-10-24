UK में सौतेले पिता की जुल्म की इंतेहा: बेटी और दामाद का बेरहमी से कत्ल, मासूम बच्चों को स्कूल से उठाया

हत्यारा डेरेक मार्टिन, सौतेली बेटी क्लो बैशफोर्ड और दामाद जोश। (फोटो:X Handle )
Stepfather Murder Conviction: यूनाइटेड किंगडम (UK) के पीसहेवन, ईस्ट ससेक्स शहर में जुल्म की इंतेहा का एक खतरनाक मामला सामने आया है। एक 67 वर्षीय डेरेक मार्टिन (Derek Martin) को अपनी सौतेली बेटी क्लो बैशफोर्ड (30) और उसके पति जोश (33) की क्रूर हत्या का दोषी ठहराया गया है। लुईस क्राउन कोर्ट (Lewis Crown Court) में सुनवाई के बाद यह फैसला आया। मार्टिन ने क्लो पर हथौड़े से हमला किया और फिर चाकू से कई वार किए। जब जोश काम से लौटा, तो मार्टिन ने उसे भी चाकू मारा और गला दबाया। हत्या के बाद मार्टिन ने अपराध स्थल साफ किया, कपड़े बदले और चार नाती-पोतों को स्कूल से ले लिया।
जानकारी के अनुसार घटना 9 जून 2023 की सुबह हुई। क्लो ने बच्चों को स्कूल छोड़ा और मार्टिन से मिली। पीसहेवन के एक रेस्तरां में दोनों ने नाश्ता किया, फिर क्लो को खरीदारी के लिए सुपरमार्केट ले गए। कुछ घंटों बाद पैसे के विवाद पर मार्टिन भड़क उठा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि क्लो को पहले हथौड़े से सिर पर मारा, फिर रसोई से चाकू लाकर पीठ और पेट पर आठ वार किए। दो घाव 20 सेंटीमीटर गहरे थे, जिससे क्लो की मौत हो गई। जोश के घर पहुंचते ही मार्टिन ने उसे चार बार चाकू मारा। मार्टिन ने दावा किया कि जोश चिल्लाया, "क्लो कहां है?" तो वह आपा खो बैठा।
हत्या के बाद मार्टिन ने बच्चों को उठाया और सबसे बड़े को कहा कि माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था। उसने एलेन को मैसेज भेजा, "मुझे माफ करो, मैं खुद से नफरत करता हूं। बच्चों का ख्याल रखना।" फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, "मैंने दो लोगों को मार डाला।" हथ पर घाव देखकर अधिकारी ने पूछा, तो मार्टिन ने कहा, "चाकू से।" पुलिस इंटरव्यू में उसने बताया कि जुआ की लत से कर्ज में था और लगता था लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लो से पैसे मांगे, तो झगड़ा हुआ।
अदालत में फैसले के समय परिवार में चीखें गूंजीं, लेकिन मार्टिन बेखबर रहा। मार्टिन ने गैर-इरादतन हत्या स्वीकार करना स्वीकार किया, लेकिन हत्या से इनकार किया। उसे नवंबर में सजा सुनाई जाएगी। एलेन, जो मार्टिन की पूर्व पत्नी थी, क्लो को अपना सौतेला पिता मानती थी। यह घटना पैसे के लालच और गुस्से की भयावहता दिखाती है।
इस खबर ने X पर हंगामा मचा दिया। यूजर्स ने लिखा, "बच्चों को दादाजी कहने वाला हत्यारा ? राक्षस है!" कई ने परिवार के दर्द पर शोक जताया। महिलाओं ने सुरक्षा पर बहस छेड़ी। यह केस ब्रिटेन में पारिवारिक हिंसा की चर्चा बढ़ा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग