एक हो गए अमेरिका-ईरान? ट्रंप की नई घोषणा से घबरा जाएंगे नेतन्याहू! बोले- अब मैं और खामेनेई मिलकर…

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सप्ताहांत में हुई ईरान से बातचीत से तनाव कम होने की संभावना दिखी है। बातचीत में शामिल व्यक्तियों पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा- हम कुछ ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो मुझे बहुत ही समझदार और ठोस व्यक्तित्व वाले लगते हैं।