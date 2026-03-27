युद्ध के बावजूद ईरान को हो रहा ज़बरदस्त फायदा, तेल की बिक्री से हर दिन 1.3 हज़ार करोड़ की कमाई

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का आज 28वां दिन है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में तबाही मच चुकी है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। हालांकि ईरान भी लगातार इज़रायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अब इस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत पर जोर देना शुरू कर दिया है। दोनों पक्षों ने युद्धविराम के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इस युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल-गैस का संकट पैदा हो गया। इसकी वजह है होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) का संकट। होर्मुज स्ट्रेट तेल और गैस की सप्लाई के लिए दुनिया की सबसे अहम स्ट्रेट है और युद्ध की वजह से इस रास्ते से तेल-गैस की सप्लाई भी बाधित हुई। हालांकि भीषण युद्ध के बावजूद ईरान को होर्मुज स्ट्रेट से ज़बरदस्त फायदा हो रहा है।