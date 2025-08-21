अजीबोगरीब मामला: चीन में चार साल में तीन बच्चों को जन्म देकर महिला टालती रही सज़ा, बाद में हुआ पर्दाफाश

हाल ही में हुई जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि महिला सिर्फ गर्भधारण के नाम पर जेल से बच रही थी। उसने अपने तीसरे बच्चे को अपनी ननद को सौंप दिया था और खुद उसके साथ नहीं रहती थी। सच पता चलने पर अदालत ने अब उस महिला को जेल भेजने का आदेश दिया है, लेकिन सज़ा की अवधि एक साल से कम बची होने के कारण उसे सीधे डिटेंशन सेंटर भेजा गया। महिला के पहले दो बच्चे उसके पूर्व पति के पास हैं जबकि तीसरे की कानूनी अभिरक्षा उसकी ननद के पास दर्ज की गई। स्थानीय न्यायिक अधिकारियों ने उसे कानून का महत्व समझाया और सज़ा पूरी करने के लिए तैयार किया।