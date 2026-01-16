अमेरिका में आया जोरदार भूंकप, घरों से भागे लोग, इतनी रही तीव्रता

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने कहा कि ओरेगन कैलिफोर्निया सीमा के पास का समुद्री इलाका भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। यहां कैस्केडिया सबडक्शन जोन के साथ टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण नियमित रूप से भूकंप आते हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में ज्यादातर भूकंप समुद्र में आते हैं और अक्सर जमीन पर महसूस नहीं होते हैं, लेकिन बड़े भूकंप प्रशांत नॉर्थवेस्ट तट पर दूर-दूर तक महसूस किए जा सकते हैं।