सूडान की सेना ने क्लिनिक पर की एयरस्ट्राइक, 12 लोगों की मौत

सूडान (Sudan) में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ – आरएसएफ (RSF) के बीच 15 अप्रैल, 2023 से जंग जारी है। इस जंग की वजह से देश में अब तक हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोग बेहद मुश्किल हालात में जीवन बिता रहे हैं। सूडान में चल रही हिंसा की वजह से देश में खाने का संकट भी काफी गंभीर हो गया है और करोड़ों लोग खाने के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। अभी भी देश में हालात सुधरे नहीं हैं और अक्सर ही दोनों पक्ष, एक-दूसरे के काबू वाले इलाकों पर हमले करते रहते हैं। अब देश की सेना ने आरएसएफ के कब्ज़े वाले क्षेत्र पर एयरस्ट्राइक की है।