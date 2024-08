Sunita Williams: सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की तय हो गई तारीख, NASA ने लगाई मुहर

Butch and Suni will continue to contribute to @ISS_Research aboard the station before heading home in a @SpaceX Dragon spacecraft. Read about their work so far: https://t.co/zy3B0KXzEP



Follow our blogs for the latest @Space_Station and #Starliner updates: https://t.co/M7G4xLhChJ pic.twitter.com/0wX2xeom9V