ट्रंप की ‘गुंडागर्दी’ पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक? आधी दुनिया को लूटने वाले टैरिफ प्लान पर कोर्ट ने फेरा पानी!

ट्रंप ने अपनी सिग्नेचर इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत दुनिया भर के देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे, खासकर चीन, यूरोप और अन्य व्यापारिक साझेदारों पर। यह नीति 1977 के एक कानून पर आधारित थी, जो राष्ट्रपति को इमरजेंसी स्थितियों में विशेष अधिकार देता है। लेकिन चुनौतीकर्ताओं का कहना है कि ट्रंप ने इस कानून का दुरुपयोग किया, क्योंकि कोई राष्ट्रीय आपातकाल नहीं था। नवंबर 5, 2025 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ट्रंप के अधिकार पर संदेह जताया था। जजों ने पूछा कि क्या व्यापार युद्ध को 'इमरजेंसी' माना जा सकता है? ट्रंप समर्थकों का तर्क है कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन आलोचक इसे 'गुंडागर्दी' बताते हैं, जो वैश्विक व्यापार को बिगाड़ रही है।