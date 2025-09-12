सुशीला कार्की का पति कर चुका है प्लेन हाइजैक, भारतीय भी थे सवार, रखी थी ये डिमांड

सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को बिराटनगर में हुआ। उन्होंने बीएचयू से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया, जहां उनकी मुलाकात सुबेदी से हुई। कानून की पढ़ाई त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से पूरी करने के बाद 1979 में वकालत शुरू की। 2008 में सीनियर एडवोकेट बनीं और 2009 में सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी जज, फिर 2010 में स्थायी। 2016 में वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं। उनके कार्यकाल में उन्होंने सूचना एवं संचार मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को पद पर रहते हुए जेल की सजा सुनाई, जो नेपाल इतिहास का पहला ऐसा मामला था। उन्होंने लोकमान सिंह कार्की जैसे भ्रष्टाचार निदेशक को भी निर्वासित किया। हालांकि, उनके फैसलों से असंतुष्ट सरकार ने 2017 में महाभियोग की कोशिश की, लेकिन जन दबाव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बच गईं। आयु सीमा (65 वर्ष) पूरी होने पर इस्तीफा दिया।