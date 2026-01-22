एक और खूखांर हमले से दहला ऑस्ट्रेलिया, यहूदियों की मौत पर शोक मना रहे थे पीड़ित; उन्हीं पर हो गई भारी गोलीबारी

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के एक कस्बे में गुरुवार को गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि गोलीबारी के बाद एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है।