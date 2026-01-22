रूस हमलों का यूक्रेन ने दिया करारा जवाब, सीधे तेल के खजाने को बनाया निशाना, मची भारी तबाही

क्लिट्स्को ने कहा कि हमलों की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई में भारी रुकावट आई, जबकि यूटिलिटी और एनर्जी कर्मचारी हीटिंग, पानी और बिजली की सप्लाई को ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। मेयर के मुताबिक, कीव में एक महिला घायल हो गई, जबकि इमारतों और गाड़ियों को नुकसान हुआ।