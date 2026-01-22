रूस हमलों का यूक्रेन ने दिया करारा जवाब, सीधे तेल के खजाने को बनाया निशाना, मची भारी तबाही

रूस में हमला। (फोटो- ANI)
रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हमले जारी हैं। ताजा अपडेट में स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रूस के क्रास्नोडार इलाके में पोर्ट पर यूक्रेन ने हमला किया। इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई।
क्रास्नोडार के गवर्नर वेनामिन कोंद्रात्येव ने टेलीग्राम पर बताया कि हमला टेमर्युक जिले के वोल्ना गांव में पोर्ट टर्मिनल पर हुआ, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई, जिससे तेल प्रोडक्ट्स से भरे चार टैंकों में आग लग गई। आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है।
इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑपरेशन जारी है। हमले की वजह से आग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के चार टैंकों तक फैल गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और आठ दूसरे लोग मामूली रूप से घायल हो गए।
तामन पोर्ट रूस का तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोयला, सल्फर, अमोनिया, कार्बामाइड और खाने के सामान के लिए मुख्य एक्सपोर्ट हब है।
इससे पहले 20 जनवरी की रात को, रूस के रिपब्लिक ऑफ अदिगिया के तख्तामुकेस्की जिले में एक ड्रोन हमले में कम से कम 11 लोग घायल हो गए थे। अदिगिया के प्रमुख मूरत कुम्पिलोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी दी।
कुम्पिलोव ने कहा कि घायलों में से नौ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें दो बच्चे भी शामिल थे। सभी पीड़ितों की हालत स्थिर बताई जा रही है और किसी के मरने की खबर नहीं है।
यह हमला नोवाया अदिगेया गांव में हुआ था, जिसके बाद बड़ी आग लग गई और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और पास की पार्किंग को नुकसान पहुंचा। इस आग में 15 कारें जल गईं और 25 कारों को भी नुकसान पहुंचा।
इससे पहले कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने मंगलवार को घोषणा की थी कि रूस के हवाई हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी में बड़े पैमाने पर बिजली और पानी की सप्लाई में रुकावट आई है।
क्लिट्स्को ने सोशल मीडिया टेलीग्राम पर लिखा कि रूस के रात भर के हवाई हमलों के बाद कीव में कुल 5,635 अपार्टमेंट बिल्डिंग बिना हीटिंग के रह गईं।
क्लिट्स्को ने कहा कि हमलों की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई में भारी रुकावट आई, जबकि यूटिलिटी और एनर्जी कर्मचारी हीटिंग, पानी और बिजली की सप्लाई को ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। मेयर के मुताबिक, कीव में एक महिला घायल हो गई, जबकि इमारतों और गाड़ियों को नुकसान हुआ।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग