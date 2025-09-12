सस्पेंस खत्म! सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री! आज रात ले सकती हैं शपथ

Sushila Karki will Nepal PM: नेपाल की राजनीति में लंबे सस्पेंस का अंत हो गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, वे आज रात ही शपथ ले सकती हैं। यह फैसला केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद आया है, जो भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ जनरेशन जेड के हिंसक प्रदर्शनों का नतीजा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल के बीच चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने गुमनामी की शर्त पर पुष्टि की कि कार्की को जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों का समर्थन प्राप्त है।