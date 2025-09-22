Sustainable Building Material: क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी, कार्डबोर्ड और पानी (Sustainable Building Material) से भी मजबूत इमारतें बनाई (Rammed Earth Construction) जा सकती हैं ? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो न सिर्फ सस्ती और टिकाऊ है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाती है। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (RMIT) के इंजीनियरों ने एक नई निर्माण सामग्री तैयार की है, जिसे “कार्डबोर्ड-कन्फाइन्ड रैम्ड अर्थ” (Eco-Friendly Architecture) नाम दिया गया है। यह पूरी तरह से सीमेंट-फ्री तकनीक है, जो मिट्टी, पानी और इस्तेमाल किए जा चुके कार्डबोर्ड से बनाई जाती है।