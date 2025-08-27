विदेशों में बढ़ रहा भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद! ऑस्ट्रेलिया में मेयर ने दिया इस्तीफा तो यूके में दो कैब ड्राइवरों की हुई पिटाई

ऑस्ट्रेलिया के मैरीबर्नान्ग शहर के मेयर प्रदीप तिवारी, जो विक्टोरिया राज्य के पहले भारतीय मूल के मेयर हैं, ने हाल ही में खतरनाक ड्राइविंग के आरोपों के कारण अस्थायी रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खतरनाक ड्राइविंग की यह घटना जून 2023 में फ्लेमिंग्टन में हुई थी, जो उनके काउंसिल में चुने जाने से पहले की है। तिवारी पर खतरनाक ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल जैसे आरोप लगे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। तिवारी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर बताया कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करने के लिए वह वकीलों के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि खतरनाक ड्राइविंग को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर न सिर्फ अपने खिलाफ बल्कि भारतीय समुदाय के खिलाफ भी नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है।