Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

113 साल पुराने चर्च की बदली जगह, जानिए क्या है वजह?

Sweden Church Shifting: स्वीडन के 113 साल पुराना लकड़ी का लूथरन चर्च को 5 किमी दूर नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 20, 2025

Sweden church
113 साल पुराने चर्च की बदली जगह (File Photo)

स्वीडन के उत्तरी शहर किरुना में 1912 में निर्मित 113 साल पुराना लकड़ी का लूथरन चर्च, जो स्वीडन के 1950 से पहले बने सबसे सुंदर भवनों में शुमार है, जमीन धंसने के खतरे से बचाने के लिए 5 किमी दूर नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। मंगलवार सुबह धार्मिक अनुष्ठानों के बाद शुरू हुई इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में चर्च को विशाल ट्रेलरों और स्टील बीम की मदद से धीरे-धीरे खिसकाया जा रहा है। हजारों लोग इस अनोखे पल के गवाह बने। स्थानांतरण की प्रक्रिया लगभग दो दिन चलेगी।

क्यों हो रहा है स्थानांतरण?

आर्कटिक सर्कल से 145 किमी उत्तर में स्थित किरुना शहर में एक सदी से अधिक समय से चल रहे लौह अयस्क खनन के कारण जमीन में दरारें पड़ रही हैं, जिससे पुराना सिटी सेंटर धंसने के खतरे में है। राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी एलकेएबी की खदान ने जमीन को कमजोर कर दिया है, जिससे पूरे शहर का अस्तित्व खतरे में है। इस कारण दशकों से चल रहे एक विशाल अभियान के तहत समूचा किरुना शहर नई जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि, इस अभियान में चर्च का स्थानांतरण स्थानीय लोगों के लिए सबसे शानदार और प्रतीकात्मक क्षण है।

  • कुल लागत: 500 मिलियन क्रोनर (लगभग 39 मिलियन पाउंड)
  • चर्च की ऊंचाई: 35 मीटर (115 फीट)
  • चौड़ाई: 40 मीटर
  • वजन: 672 टन
  • निर्माण वर्ष: 1912
  • स्थानांतरण दूरी: 5 किमी
  • गति: अधिकतम आधा किमी प्रति घंटा (पहले घंटे में केवल 30 मीटर)
  • स्थानांतरण की अवधि: 2 दिन
  • पूरे शहर के पुनर्वास की लागत: 10 बिलियन क्रोनर (1 बिलियन डॉलर, 737 मिलियन पाउंड)

ऐतिहासिक महत्व

1912 में निर्मित यह लकड़ी का चर्च न केवल किरुना की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि स्वीडन के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक भवनों में से एक है। इसके स्थानांतरण को देखने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक भारी संख्या में एकत्र हुए। यह प्रक्रिया न केवल इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि शहर की विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।

क्या है चुनौतियां?

खनन गतिविधियों के कारण किरुना का पुराना सिटी सेंटर खतरे में है, और इस स्थानांतरण अभियान के तहत कई अन्य इमारतों को भी नई जगह पर ले जाया जा रहा है। चर्च का स्थानांतरण इस जटिल प्रक्रिया का सबसे चर्चित हिस्सा है। एलकेएबी कंपनी इस अभियान को वित्तपोषित कर रही है, और पूरे शहर के पुनर्वास पर 10 बिलियन क्रोनर से अधिक खर्च होने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / World / 113 साल पुराने चर्च की बदली जगह, जानिए क्या है वजह?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.