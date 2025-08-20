113 साल पुराने चर्च की बदली जगह, जानिए क्या है वजह?

आर्कटिक सर्कल से 145 किमी उत्तर में स्थित किरुना शहर में एक सदी से अधिक समय से चल रहे लौह अयस्क खनन के कारण जमीन में दरारें पड़ रही हैं, जिससे पुराना सिटी सेंटर धंसने के खतरे में है। राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी एलकेएबी की खदान ने जमीन को कमजोर कर दिया है, जिससे पूरे शहर का अस्तित्व खतरे में है। इस कारण दशकों से चल रहे एक विशाल अभियान के तहत समूचा किरुना शहर नई जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि, इस अभियान में चर्च का स्थानांतरण स्थानीय लोगों के लिए सबसे शानदार और प्रतीकात्मक क्षण है।