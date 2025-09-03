14 साल बाद 850,000 सीरियाई शरणार्थियों की घर वापसी क्यों हो रही है ? जानिए यूएन की बड़ी अपील

Syrian Refugee Return: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के अनुसार, दिसंबर 2024 से अब तक करीब 8.5 लाख सीरियाई शरणार्थी (Syrian Refugee Return) अपने देश वापस लौट चुके हैं। ये सभी लोग पहले पड़ोसी देशों जैसे लेबनान, तुर्की और जॉर्डन में शरण लिए हुए थे। यह जानकारी UNHCR (UNHCR Syria 2025) की उप प्रमुख केली क्लेमेंट्स ने सीरिया और लेबनान के दौरे के बाद दी। यूएन की मानें तो अब शरणार्थियों की वापसी स्वैच्छिक (Refugee Crisis 2025), सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। घर लौटने वालों (Lebanon Syria Border) को आर्थिक सहायता, यात्रा सुविधा, रहने का ठिकाना और रोजगार के साधन भी दिए जा रहे हैं ताकि वे दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकें।