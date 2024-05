T20 World Cup 2024 : मैच देखने न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो यहां ले सकते हैं इंडियन फूड का स्वाद

न्यूयॉर्क में बहुत सारे हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स ( Indian Restaurants in New York) Indian Restaurants in New York : न्यूयॉर्क (NYC) में इंडियन रेस्टोरेंटस में सार इंडियन बिस्ट्रो,स्पाइस सिम्फनी, बंगाल टाइगर इंडियन फूड, साथी, जुनून रेस्टोरेंट, उत्सव रेस्टोरेंट,बॉम्बे ग्रिल हाउस, पटियाला ​इं​डियन ​ग्रिल दरबार, द कटी रोल कंपनी और टाको महल नाम के रेस्टोरेंट में आपको भारतीय खाना मिलता है। इनके अलावा भी ऐसे रेस्टोरेंट्स है, जहां बढ़िया इंडियन फूड से लेकर स्ट्रीट स्नैक्स तक सबकुछ मिल जाएगा। कुछ इंडियन रेस्टोरेंटस के बारे में जानें :

छोटे मियां (Chhote Miyan) रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क (NYC) में भारतीय भोजन ( Indian food in NYC) के लिए छोटे मियां एक खास रेस्टोरेंट है। के सतिंदर विज जैसे प्रतिभाशाली शेफ ने करी और समोसे जैसे क्लासिक व्यंजनों को नया रूप दिया है। बॉम्बे के सबसे लोकप्रिय सड़क-किनारे भोजनालयों से प्रेरित यह मेनू उन व्यंजनों से भरा है।

Indian Food in New york

धमाका ( Dhamaka )रेस्तरां न्यूयॉर्क की एक खास रेस्टोरेंट है धमाका। यहां उत्कृष्ट स्ट्रीट-फूड से प्रेरित स्नैक्स, घर में बनी ब्रेड और बिरयानी अद्भुत मसालेदार और चटपटे व्यंजन मेनू से अलग दिखते हैं और लज्जतदार भी हैं।

उषा फूड्स (Usha Foods) रेस्तरां उषा फूड्स फ्लोरल पार्क, क्वींस में एक शाकाहारी भारतीय भोजनालय है । यह फास्ट कैज़ुअल स्नैक्स, स्वादिष्ट स्नैक्स और रंगीन मिठाइयों के लिए जाना जाता है। कॉम्बो थालियों के लिए उषा सबसे अच्छे शाकाहारी रेस्टोरेंटस में से एक है, जो आपको हर चीज का थोड़ा सा स्वाद चखने की अनुमति देता है और एक मेनू जो दृढ़ता से दर्शाता है कि आपको शहर के सबसे संतोषजनक भोजन में से एक के लिए मांस की आवश्यकता नहीं है। यह पटेल ब्रदर्स की सड़क के ठीक नीचे है, जो आसानी से न मिलने वाले भारतीय पेंट्री स्टेपल के लिए पसंदीदा सुपरमार्केट में से एक है।

अड्डा (Adda) रेस्टोरेंट अड्डा रेस्तरां के नाम का अर्थ है, “एक ऐसी जगह, जहां लोग घूमते हैं,” जो क्वींस स्पॉट के पीछे है। यहां भारतीय अखबारों के कोलाज से सजे विविध स्थान पर पारंपरिक व्यंजन मिलते हैं। नॉन वेज खाने के शौकीनों के लिए यह एक खास डेस्टिनेशन है। बोन पर बटर चिकन, कहें, या लखनवी दम बिरयानी यहां की खास डिशेज हैं।

पंजाबी ग्रॉसरी एंड डेली (Punjabi Grocerry and Dely) बल्ले बल्ले शावा शावा पंजाबी खाना खाने के शौकीनों के लिए पंजाबी ग्रॉसरी एंड डेली एक अच्छी रेस्टोरेंट ​है। यहां चावल की बड़ी प्लेट आपको आपकी पसंद के तीन भारतीय शाकाहारी विकल्पों के साथ मिलती है, जैसे सस्ते भोजन के लिए चना मसाला (छोले) और साग पनीर (क्रीमी पालक)।

एंजल इंडियन रेस्टोरेंट (Angel Indian Restaurant) एंजल इंडियन रेस्टोरेंट इंडियन जैक्सन हाइट्स की पहचान है। यह बिना तामझाम वाला लेकिन प्रिय रेस्तरां जैक्सन हाइट्स में स्थित है, जो पूरे न्यूयॉर्क NYC में यकीनन सबसे अच्छा भारतीय रेस्टोरेंट है। मेनू में ज्यादातर नॉर्थ के पारंपरिक भारतीय व्यंजन मिलते हैं। यहां हर तरह की बिरयानी मितली है तो छोले भटूरे, चना मसाला (करी छोले) और पुरी (डीप-फ्राइड ब्रेड) का एक कॉम्बो भी मिलता है।

गपशप रेस्तरां (GupShup Restaurant) Indian Food in New york न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वावयर पर वेज और नॉन वेज खाने के शौकीनों के लिए एक खास रेस्टोरेंट है गपशप रेस्तरां। यहां

गपशप रेस्तरां (GupShup Restaurant) Indian Food in New york न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वावयर पर वेज और नॉन वेज खाने के शौकीनों के लिए एक खास रेस्टोरेंट है गपशप रेस्तरां। यहां शाकाहारी, मांसाहारी और मांस खाने वाले समान रूप से इस यूनियन स्क्वायर क्षेत्र के कैफे में उपलब्ध विकल्पों से खुश होंगे, जिसके नाम का अर्थ है "बातचीत"। आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा जब आप कुरकुरी भिंडी और गुआकामोल या गपशप फ्राइड चिकन जैसे बॉम्बे-इंस्पायर्ड टेस्ट और अधिक पारंपरिक पेशकश, जैसे करी छोले और काले डाहल और बटर नान बहुत खास हैं।

डोसा रॉयल (Dosa Royale) South Indian Food Dosa in New york क्लिंटन हिल Clinton Hill फोर्ट ग्रीन में दक्षिण भारतीय व्यंजन की एक खास कलरफुल रेस्तरां है डोसा रॉयल । यह करी सब्जियों के लिए जाना जाता है और इसमें शेफी-रिफ पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश करते हैं। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि यहां बटर चिकन को सॉस में डालने से पहले ग्रिल किया जाता है और तले हुए अंडे को पांच तरह के चावल में मिलाया जा सकता है। यहां का डोसा, टॉप पर है, प्लेट पर फैलने के लिए काफी बड़ा है और टॉपिंग के विकल्प के साथ परोसा जाता है। बेहतरीन डील के लिए लंच के समय यहां जरूर जाएं।

ढाबा न्यूयॉर्क में नाइट आउटिंग और नाइट टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए ढाबा बहुत खास रेस्टोरेंट है। शिव नटराजन (चोल) की रेस्तरां सिरीज का यह रेस्तरां देर रात तक भारतीय व्यंजन परोसता है। यह मिडटाउन ईस्ट के करी हिल में एक पसंदीदा रेस्टोरेंट है।

जैक्सन डायनर रेस्तरां (Jackson Diner Restaurant) न्यूयॉर्क में जैक्सन हाइट्स jackson heights की खास शान है जैक्सन डायनर रेस्तरां Jackson Diner Restaurant।

इस रेस्टोरेंट में आपको अक्सर एनआरआई मिल जाएंगे। यहां चने, दही, प्याज, टमाटर और इमली और पुदीने की चटनी के मीठे-मसालेदार मिश्रण के साथ समोसा चैट का आनंद लेते हुए टीवी पर हिंदी धारावाहिक देखें। बटर चिकन टिक्का ,बटर चिकन (करी और क्रीम में पकाए गए मैरिनेट किए हुए चिकन के सॅाफ्ट टुकड़े) जैसे विशेष व्यंजन तीखे और स्वादिष्ट होते हैं ।

अवध (Avadh) रेस्तरां सात समंदर पार अवध का कल्चर और खाना मिल जाए तो क्या कहने। शेफ/मालिक गौरव आनंद (मोती महल डीलक्स) इस शहर के क्षेत्रीय-केंद्रित भोजनालय में धीमी गति से खाना पकाने वाली उत्तरी परंपरा, दम पुख्त पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका नाम इसी नाम के राज्य, एक प्राचीन हिंदू समुदाय के नाम पर रखा गया है। द्विस्तरीय, गहरे रंग की लकड़ी की जगह में, गलौटी कबाब, पारंपरिक रूप से रॉयल्टी को परोसे जाने वाले पकवान से प्रेरित मेमने की पैटीज़, और मलाई लॉबस्टर मसाला, ग्रिल्ड लॉबस्टर पर एक रसीला स्वाद है, जो मलाईदार केसर सॉस के साथ परोसा जाता है, जैसी विलुप्त अवधी विशिष्टताओं का आनंद लें।

देसी गली ( Desi Galli) रेस्तरां इस भारतीय स्ट्रीट-फूड दुकान से आम की लस्सी और निज़ाम रोल पर आप हिंदुस्तानी जायके का खूबसूरत एहसास कर सकते हैं। ब्रेड (रोटी, पराठा, फूला हुआ मुंबई ब्रेड पाव) और भराई (चिकन टिक्का, धीमी आंच से पका हुआ मेमना भूना, टमाटर और हरी मिर्च के साथ पनीर) के मिक्स-एंड-मैच मेनू यहां की पहचान हैं। यह रेस्टोरेंट रंगीन वॉल हैंगिंग और पैस्ले स्टेंसिलिंग से सुसज्जित 22 सीटों वाला स्पॉट स्पोर्ट्स भोजन किट भी पेश करता है।

मलाई मार के (Malai Mar ke) Indian Non veg Food in New york न्यूयॉर्क में मलाई मार के रेस्टोरेंट की भी एक खास पहचान है। यहां ईस्ट विलेज की "करी रॉ" उर्फ ​​सिक्स ठी स्ट्रीट पर मलाई मार्का डिशेज मिलती हैं। यह सस्ता उत्तर भारतीय रेस्तरां साग पनीर और चिकन टिक्का मसाला जैसे क्लासिक व्यंजन परोसता है, और शाकाहारी मलाई कोफ्ता देखने लायक है। व्यापक मेनू में कलकत्ता के चीनी व्यंजनों के लिए खास और गर्मी लाने वाली करी के लिए एक "स्पाइसी क्लब" भी है।

गणेश मंदिर कैन्टीन ( Ganesh Mandir Canteen) South Indian food in New york न्यूयॉर्क के हिंदू गणेश मंदिर के तहखाने में स्थित गणेश मंदिर कैन्टीन नाम के इस साधारण कैफेटेरिया में दक्षिण भारतीय क्लासिक व्यंजन परोसे जाते हैं। यहां स्वादिष्ट पकौड़े वड़े और भारतीय शैली के फ्लैटब्रेड उत्तपम मिलते हैं। साथ ही, हल्के (आलू और प्याज के साथ मसाला) से लेकर तीखा (कटी हुई हरी मिर्च के साथ पांडिचेरी) तक के 13 डोसे (दाल के आटे के क्रेप्स) मिलते हैं। प्रत्येक ऑर्डर के साथ ठंडी नारियल की चटनी और मसालेदार सांबर सब्जी स्टू भी मिलता है।

टेमरिंड (Tamarind) न्यूयॉर्क में टेमरिंड एक खूबसूरत डाइनिंग रेस्टोरेंट है। इस ट्रिबेका-बेस्ड बढ़िया डाइनिंग रेस्तरां में पर्सनल आउटडोर टेंट दोनों को एक-दूसरे से खाना खाने वालों (एक महामारी पर्क) से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन साथ ही सेवा भी देते हैं। यह रोमांस या जश्न के लिए एक खास जगह मानी जाती है। यदि आप इसे पीने के मूड में हैं, तो द अल्टीमेट महाराजा, एक इलायची-युक्त वोदका कॉकटेल चुन सकते, जो मेनू पर लगभग हर चीज के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।

अम्मा (Amma)रेस्टोरेंट अम्मा (Amma) रेस्टोरेंट आपको ममतामयी भारतीय मां की तरह खाना परोसता है। अम्मा “माँ” के लिए हिंदी शब्द है और यदि आप माँ को इस रेस्तरां में आपकी देखभाल करने का मौका देते हैं, तो आप यहां का खाना खाने के बाद में उन्हें धन्यवाद देंगे। पोलाइट वेटस्टाफ आपको आला कार्टे मेनू चूज में मदद करेगा। आप क्लासिक स्ट्रीट फूड की हल्की कुरकुरी तली हुई भिंडी या भेल पुरी खा सकते हैं। मोटे, बटर तंदूर- भुना हुआ लैंब चॉप्स नाशपाती की चटनी के साथ खा सकते हैं।

इंडियन एसेंट ( Indian Accent) रेस्टोरेंट इंडियन एसेंट रोहित खट्टर और सेलेबू-शेफ मनीष मेहरोत्रा ​​की साउथ दिल्ली ब्लॉकबस्टर की पहली अंतरराष्ट्रीय रेस्टोरेंट है, जो पहले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां की एस. पेलेग्रिनो सूची में भारत का एकमात्र प्रतिनिधि था। इंडियन एसेंट रेस्टोरेंट मौज-मस्ती के साथ में बढ़िया भोजन के लिए जानी जाती है।

छोला ( Chola) रेस्टोरेंट इंडियन मिडटाउन ईस्ट की छोला रेस्टोरेंट में आपको भारतीयता की अनुभूति होगी। सावित्री अम्मा की इडली (उबले हुए चावल के केक) जैसे व्यंजनों के लिए आप यहां भोजन करें, जो ताज़ा नारियल की चटनी, एक दक्षिणी भारतीय विशेषता के साथ आती हैं, आप लंच बॉक्स में से एक ले जाएं, जिसमें एक एंट्री, चावल, दाल और नान शामिल हैं या रोटी यहां कई मसालों को सावधानी से मिलाया जाता है।