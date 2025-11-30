क्या है ताइवान का ‘T-Dome’, जो चीन को चटाएगा धूल; जानें क्यों भारत के लिए भी है जरूरी

T-Dome Taiwan India: चीन के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए (T-Dome vs China) ताइवान ने 40 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये) का अतिरिक्त रक्षा बजट पास कर दिया है। इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा ‘टी-डोम’ (T-Dome Taiwan India) नाम की सुपर एयर डिफेंस सिस्टम (Taiwan 40 billion defense) पर खर्च होगा, जिससे चीन की मिसाइलें, लड़ाकू विमान और ड्रोन आसमान में ही ध्वस्त हो जाएंगे। भारत भी इस तकनीक पर करीब से नजर रखे हुए है, क्योंकि हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर भी यही खतरा मंडरा रहा है।