भारत और अफगानिस्तान करेंगे कुछ ऐसा कि पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, इसी महीने…

भारत (India) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के संबंधों में तेज़ी से मज़बूती आ रही है। पिछले महीने अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी (Amir Khan Muttaqi) भारत दौरे पर भी आए थे और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. jaishankar) से मुलाकात की थी। भारत ने भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने मिशन को फिर से पूर्ण दूतावास में बदलते हुए भारतीय राजदूत की भी नियुक्ति की थी। अब तालिबान (Taliban) सरकार ने भारत के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने की तैयारी की है जिससे पाकिस्तान (Pakistan) की टेंशन बढ़ जाएगी।