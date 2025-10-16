तालिबान ने पाक के कई सैनिकों को बंदी बनाया, हमलों में 40 से ज्यादा मौत, सीजफायर की लगाई गुहार

तालिबान और पाकिस्तान के बीच हाल के वर्षों में अब तक की सबसे भीषण जंग के हालात हैं। एक सप्ताह के अंदर दोनों पक्ष एक बार फिर भिड़ गए। सऊदी तथा कतर की मध्यस्थता से दोनों में 48 घंटे के लिए सीजफायर हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर भारी हमले और नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। तड़के ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के कजे से स्पिन बोल्डक के गेट पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। अनुमान है कि हमलों में दोनों ओर 40 से ज्यादा मौतें हुई हैं।