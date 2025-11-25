Patrika LogoSwitch to English

तालिबान का दावा, अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तानी हवाई हमले से 9 बच्चों की मौत

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर खोस्त में हवाई हमला कर 9 बच्चों और एक महिला की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। तालिबान ने इसे आक्रामकता बताते हुए कड़ा विरोध जताया, जबकि पाकिस्तान की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 25, 2025

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हवाई हमला (X-@TOLONewsEnglish)

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि सोमवार देर रात पाकिस्तानी सेना ने खोस्त के गुरबुज़ जिले में हवाई हमला किया, जिसमें 9 मासूम बच्चे (5 लड़के और 4 लड़कियाँ) और एक महिला की मौत हो गई।

मुजाहिद ने शेयर किया पोस्ट

“कल रात लगभग 12 बजे, पाकिस्तानी आक्रमणकारी सेना ने गुरबज़ जिले के मुगलगई क्षेत्र में स्थानीय निवासी विलायत खान पुत्र क़ाज़ी मीर के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 9 बच्चे (5 लड़के और 4 लड़कियाँ) और एक महिला शहीद हो गए तथा उनका घर पूरी तरह तबाह हो गया।”

पाकिस्तान को खुली चेतावनी

तालिबान प्रवक्ता ने आगे बताया कि इसी रात पाकिस्तानी फौजों ने कुनार और पक्तिका प्रांतों में भी हमले किए, जिनमें 4 आम नागरिक घायल हुए हैं। अफगानिस्तान ने इसे “पाकिस्तान की आक्रामकता” करार देते हुए कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि इस तरह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया सामने

पाकिस्तान की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आम तौर पर इस्लामाबाद ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए कहता रहा है कि वह टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सीमा पार कार्रवाई करता है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह नया घटनाक्रम दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को और गहरे संकट में धकेल सकता है।

तालिबान का दावा, अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तानी हवाई हमले से 9 बच्चों की मौत

विदेश

