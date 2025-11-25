तालिबान का दावा, अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तानी हवाई हमले से 9 बच्चों की मौत

पाकिस्तान की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आम तौर पर इस्लामाबाद ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए कहता रहा है कि वह टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सीमा पार कार्रवाई करता है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह नया घटनाक्रम दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को और गहरे संकट में धकेल सकता है।