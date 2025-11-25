तालिबान का दावा, अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तानी हवाई हमले से 9 बच्चों की मौत

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हवाई हमला (X-@TOLONewsEnglish)
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि सोमवार देर रात पाकिस्तानी सेना ने खोस्त के गुरबुज़ जिले में हवाई हमला किया, जिसमें 9 मासूम बच्चे (5 लड़के और 4 लड़कियाँ) और एक महिला की मौत हो गई।
“कल रात लगभग 12 बजे, पाकिस्तानी आक्रमणकारी सेना ने गुरबज़ जिले के मुगलगई क्षेत्र में स्थानीय निवासी विलायत खान पुत्र क़ाज़ी मीर के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 9 बच्चे (5 लड़के और 4 लड़कियाँ) और एक महिला शहीद हो गए तथा उनका घर पूरी तरह तबाह हो गया।”
तालिबान प्रवक्ता ने आगे बताया कि इसी रात पाकिस्तानी फौजों ने कुनार और पक्तिका प्रांतों में भी हमले किए, जिनमें 4 आम नागरिक घायल हुए हैं। अफगानिस्तान ने इसे “पाकिस्तान की आक्रामकता” करार देते हुए कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि इस तरह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आम तौर पर इस्लामाबाद ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए कहता रहा है कि वह टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सीमा पार कार्रवाई करता है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह नया घटनाक्रम दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को और गहरे संकट में धकेल सकता है।
