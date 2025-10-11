महिलाओं को इंसान नहीं समझते तालिबानी…मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के बैन पर भड़की तस्लीमा नसरीन

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं होने देने के लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने आलोचना की है। नसरीन ने कहा- तालिबान महिलाओं को मानवाधिकार देने से इनकार करता है, क्योंकि वे महिलाओं को इंसान नहीं मानते। साथ ही उन्होंने पुरुष पत्रकारों की भी आलोचना की।