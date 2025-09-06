मलबे में दबी महिलाओं को बाहर नहीं निकल रही तालिबानी सरकार, यहां गैर पुरुषों का महिलाओं को छूना मना है

विनाशकारी भूकंप पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि भूकंप ने अफगानिस्तान में मौजूदा मानवीय चुनौतियों को बढ़ा दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान की मदद करने के लिए दुनिया भर से अपील की है। ग्रांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इससे सूखे और पड़ोसी देशों से लाखों अफगानों की जबरन वापसी जैसी अन्य चुनौतियों में मौत और विनाश भी शामिल हो गया है। उम्मीद है कि दान करने वाले राहत कार्यों में सहयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। भू वैज्ञानिकों का कहना है कि अफगानिस्तान का यह इलाका बेहद संवेदनशील है। यहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। पहाड़ी भूभाग भूस्खलन की आशंका को और बढ़ा देता है, जिससे बचाव कार्य मुश्किल हो जाता है।