‘तालिबान के मंत्री मुत्तकी के स्वागत पर मेरा शर्म से सिर झुक गया’ जावेद अख्तर के बयान पर मचा बवाल

Taliban Minister India Visit Javed Akhtar statement: अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Amir Khan Muttaqi) का भारत दौरा सियासी और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। सन 2021 में तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। मुत्तकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक छह दिनों की इस यात्रा पर हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की यात्रा प्रतिबंध में छूट के बाद संभव हुई। इस दौरान देवबंद मदरसे में उनके भव्य स्वागत पर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Taliban Minister India Visit Javed Akhtar statement) ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तालिबान ( Taliban) जैसे आतंकी संगठन के प्रतिनिधि को मिले सम्मान से उनका सिर शर्म से झुक गया।