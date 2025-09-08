बच्चे ने तुर्की के पुलिस स्टेशन में घुसकर की गोलीबारी, 2 पुलिसकर्मियों की मौत

तुर्की (Turkey) में आज एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आज, सोमवार, 8 सितंबर को तुर्की के रिज़ॉर्ट शहर इज़मिर (Izmir) के पास एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। यह हमला इज़मिर प्रांत के बालकोवा (Balcova) जिले के सालिह इसगोरेन पुलिस स्टेशन में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर एक बच्चा था, जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। सुबह के समय वह पुलिस स्टेशन में घुसा और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे हड़कंप मच गया।