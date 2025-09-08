बच्चे ने तुर्की के पुलिस स्टेशन में घुसकर की गोलीबारी, 2 पुलिसकर्मियों की मौत

तुर्की (Turkey) में आज एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आज, सोमवार, 8 सितंबर को तुर्की के रिज़ॉर्ट शहर इज़मिर (Izmir) के पास एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। यह हमला इज़मिर प्रांत के बालकोवा (Balcova) जिले के सालिह इसगोरेन पुलिस स्टेशन में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर एक बच्चा था, जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। सुबह के समय वह पुलिस स्टेशन में घुसा और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे हड़कंप मच गया।
तुर्की के इज़मिर प्रांत के बालकोवा ज़िले के पुलिस स्टेशन में आज सुबह हुई गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। इनमें से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और तीसरा घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने कुछ देर तक चली गोलीबारी के बाद स्थिति को काबू में करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमलावर से पूछताछ शुरू कर दी है जिससे इस हमले की वजह पता लगाई जा सके।
तुर्की में पहले भी कुर्दिश उग्रवादियों, इस्लामिक समूहों और वामपंथी संगठनों ने इस तरह के हमलों को अंजाम दिया है, जिनमें अक्सर सुरक्षा-बल (सेना और पुलिस) और सरकारी संस्थान शामिल रहे हैं। इज़मिर में भी उग्रवादी हमलों के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस हमले का किसी उग्रवादी या वामपंथी संगठन से कोई कनेक्शन है या नहीं।