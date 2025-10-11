Patrika LogoSwitch to English

अमेरिकी सेना के लिए विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण धमाका, 19 के मरने की आशंका

टेनेसी में एक विस्फोटक फैक्ट्री में शुक्रवार को भयानक धमाका हो गया। 15 मील दूर तक इस धमाके की कंपन महसूस की गई। इसमें 19 लोग लापता है, जिनके मरने की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

image

Himadri Joshi

Oct 11, 2025

Tennessee Explosives Factory blast

टेनेसी की फैक्ट्री में धमाका (फोटो- एक्स पोस्ट)

अमेरिका से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां दक्षिणी राज्य टेनेसी में एक विस्फोटक प्लांट में शुक्रवार को एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 19 लोग लापता हैं , जिनके मरने की आशंका जताई जा है। यह धमाका इतना तेज था कि मीलों दूर तक घरों में इसकी कंपन महसूस की गई। खबरों के अनुसार, धमाके में यह फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई है और सभी लापता लोग मारे गए है। हालांकि मृतकों की संख्या की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के तुंरत बाद बचाव दल मौके पर पहुंच राहत कार्य में जुट गया और लापता लोगों की तलाश शुर कर दी। इस हादसे की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है।

धमाके के बाद घटनास्थल के भयानक वीडियो सामने आए

यह धमाका राज्य की हिकमैन काउंटी के बक्सनॉर्ट इलाके में स्थित एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम नामक एक फैक्ट्री में हुआ है। यह फैक्ट्री अमेरिकी रक्षा विभाग और अन्य कंपनियों के लिए कई तरह के विस्फोटक और अन्य प्रोडक्ट बनाती थी। स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7:45 बजे इस फैक्ट्री में भयानक धमाका हुआ। घटना के बाद ड्रोन की मदद से लिए गए घटनास्थल के फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन वीडियो को देखने से हादसे की भीषणता का पता लगाया जा सकता है।

पूरी तरह से मलबे में तब्दील हुई फैक्ट्री

धमाके के बाद फैक्ट्री पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई और चारों तरफ धुंआ ही धुंआ नजर आ रहा है। वहीं फैक्ट्री के आसपास भी धमाके के चलते सब कुछ बर्बाद हो गया। वहां खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से टूट कर इधर उधर बिखरी पड़ी नजर आ रही है। अधिकारियो ने इसके बाद अन्य धमाकों की संभावना जताते हुए लोगों को इस इलाके से दूरी बनाने का अनुरोध किया है। इस धमाके के बाद फैक्ट्री का मलबा आधे मील दूर तक बिखर गया, जबकि करीब 15 मील दूर तक इसकी कंपन महसूस की गई।

घटना के कारणों का पता लगाने में लग सकते है कई दिन

विस्फोट के बाद भी कई देर तक छोटे विस्फोट होते रहे थे जिसके चलते शुरुआत में कई घंटों तक बचाव दल को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हम्फ्रीज़ काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, इस दुर्घटना में लोग मारे गए है, लेकिन उनकी संख्या अभी सामने नहीं आई है। वहीं 19 लोग लापता है, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि, विस्फोटक के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इस मामले की जांच में कई दिनों का समय लग सकता है।

Published on:

11 Oct 2025 10:01 am

