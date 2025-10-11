अमेरिकी सेना के लिए विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण धमाका, 19 के मरने की आशंका

अमेरिका से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां दक्षिणी राज्य टेनेसी में एक विस्फोटक प्लांट में शुक्रवार को एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 19 लोग लापता हैं , जिनके मरने की आशंका जताई जा है। यह धमाका इतना तेज था कि मीलों दूर तक घरों में इसकी कंपन महसूस की गई। खबरों के अनुसार, धमाके में यह फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई है और सभी लापता लोग मारे गए है। हालांकि मृतकों की संख्या की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के तुंरत बाद बचाव दल मौके पर पहुंच राहत कार्य में जुट गया और लापता लोगों की तलाश शुर कर दी। इस हादसे की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है।