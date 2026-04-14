‘ऐसा लगा कि मर जाऊंगा’, एलन मस्क के बयान से पूरी दुनिया में शुरू हुई कोविड वैक्सीन पर बहस

पीटर ने कहा कि इतनी बड़ी बात मुख्यधारा की मीडिया में क्यों नहीं दिखाई जा रही? पीटर ने बताया कि जर्मनी की संसदीय जांच (Bundestag Corona Enquete Commission) के दौरान डॉ. स्टर्ज ने दावा किया कि कोविड वैक्सीन (खासकर Pfizer की mRNA वैक्सीन) की वजह से जर्मनी में 20,000 से 60,000 लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन को कभी मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि 10 जरूरी प्रीक्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज को छोड़ दिया गया था। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और वैज्ञानिक समुदाय में इस पर गहरे मतभेद बने हुए हैं।