थाईलैंड-कंबोडिया फिर जंग की आग में धधक रहे हैं; ट्रंप की कोशिशों के बाद भी गोलियां क्यों चल रही हैं ?

Thailand Cambodia Border Conflict: थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर सीमा पर खुली जंग (Thailand Cambodia Conflict) छिड़ गई है। दिसंबर 2025 में दोनों देशों की सेनाएं फिर आमने-सामने (Cambodia Border Clash) हैं। भारी गोलीबारी, हवाई हमले और ज़मीनी झड़पें हो रही हैं। यह वही पुराना विवाद है, जो सदियों से चला आ रहा है – मुख्य रूप से 900 साल पुराने हिंदू-ख्मेर मंदिर “प्रिया विहार” (Preah Vihear Dispute) और उसके आसपास के इलाके को लेकर विवाद है।