होर्मुज की खाड़ी में कोहराम, अब थाईलैंड के मालवाहक जहाज पर हुआ भीषण हमला

Maritime Escalation: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग (International Shipping Route) को निशाना बनाया गया है। हालिया घटनाक्रम में थाईलैंड (Thailand) के एक कॉमर्शियल जहाज पर अज्ञात हमलावरों ने हमला (Maritime Attack) कर दिया, जिससे वैश्विक व्यापारिक गलियारे (Global Trade Corridor) में दहशत फैल गई है। सुरक्षा एजेंसियों (Security Agencies) ने इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट (High Alert) घोषित कर दिया है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों (Maritime Security Experts) का मानना है कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापारिक स्वतंत्रता को बाधित करने की एक बड़ी साजिश हो सकती है।