NRI Special : सात समंदर पार छठ के पर्व पर इस देश में नजर आता है लघु भारत, जानिए

नई दिल्लीPublished: Mar 14, 2024 12:58:33 pm Submitted by: M I Zahir

अमरीका में भारतीय समुदाय ( nri news in hindi) छठ का पर्व ( Chhath festival) भारत की तरह ही हर्षोल्लास से मनाता है। इस मौके बिहार (Bihar), झारखंड ( jharkhand)व पूर्वी उत्तरप्रदेश ( East up) मूल के भारतवंशी एक जगह एकत्र होते हैं और छठ का पर्व मनाते हैं। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमरीका (Bjana) इस आयोजन की मेजबानी करता है। अमरीका ( america news in hindi) में फैडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (FIA )के पूर्व प्रेसीडेंट और कम्युनिटी लीडर आलोककुमार ( Alok kumar )ने सीधे न्यूजर्सी से यह बात बताई।

अमरीका में फैडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (federation of indian association) के पूर्व प्रेसीडेंट और कम्युनिटी लीडर ( community leader) आलोककुमार ने बताया कि सात समंदर पार परदेस में प्रवासी भारतीयों ( latest nri news in hindi) को अपना देश,अपना धर्म, अपनी कला व अपनी संस्कृति याद आती है तो वे मिलजुल कर कुछ ऐसा करते हैं कि सब एक जगह इकट्ठे हो कर त्योहार मनाएं।