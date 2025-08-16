सबसे ज़्यादा कुत्तों वाले 10 देशों में अमेरिका है टॉप पर, जानें भारत किस पायदान पर है

Dog population by country: दुनिया भर में कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं? केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ कुत्तों की आबादी (Dog population by country) काफी ज़्यादा है, बल्कि कई और देश भी हैं जो कुल कुत्तों की संख्या (Most dogs in the world)के मामले में हमसे आगे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स और डेटा के अनुसार, सबसे अधिक कुत्तों की आबादी अमेरिका (USA) में है,उसके बाद ब्राज़ील, चीन और जापान जैसे देश आते हैं। जबकि भारत अभी भी कुत्तों की देखरेख और पालतू संस्कृति में पीछे (India stray dog problem)है। भारत में कुत्तों की कुल संख्या लगभग 1.04 करोड़ से 1.2 करोड़ आंकी गई है, लेकिन इनमें से एक बड़ा हिस्सा आवारा कुत्तों (Dog ownership statistics 20250) का है। पालतू कुत्तों की संस्कृति विकसित देशों की तुलना में अभी शुरुआती चरण में है। इसका मुख्य कारण जागरूकता, पशु देखभाल सेवाओं की कमी और शहरी अव्यवस्था है।