विदेश

सबसे ज़्यादा कुत्तों वाले 10 देशों में अमेरिका है टॉप पर, जानें भारत किस पायदान पर है

Dog population by country : भारत में सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकारें अब आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर सख्त रवैया अपना रही हैं, जिससे पशु अधिकार और जन सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस तेज हो गई है।

भारत

MI Zahir

Aug 16, 2025

Dog population by country
अमेरिका में आम तौर पर ऐसे होते हैं कुत्ते। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)

Dog population by country: दुनिया भर में कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं? केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ कुत्तों की आबादी (Dog population by country) काफी ज़्यादा है, बल्कि कई और देश भी हैं जो कुल कुत्तों की संख्या (Most dogs in the world)के मामले में हमसे आगे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स और डेटा के अनुसार, सबसे अधिक कुत्तों की आबादी अमेरिका (USA) में है,उसके बाद ब्राज़ील, चीन और जापान जैसे देश आते हैं। जबकि भारत अभी भी कुत्तों की देखरेख और पालतू संस्कृति में पीछे (India stray dog problem)है। भारत में कुत्तों की कुल संख्या लगभग 1.04 करोड़ से 1.2 करोड़ आंकी गई है, लेकिन इनमें से एक बड़ा हिस्सा आवारा कुत्तों (Dog ownership statistics 20250) का है। पालतू कुत्तों की संस्कृति विकसित देशों की तुलना में अभी शुरुआती चरण में है। इसका मुख्य कारण जागरूकता, पशु देखभाल सेवाओं की कमी और शहरी अव्यवस्था है।

दुनिया में सबसे ज़्यादा कुत्तों वाले 10 देश : एक नजर

रैंकदेशअनुमानित कुत्तों की संख्या (भारतीय शैली में)विवरण / विशेषता
1 अमेरिका9 करोड़ (90,000,000)पालतू और सेवा कुत्तों के लिए अग्रणी देश
2 ब्राज़ील5.5 करोड़ (55,000,000)लगभग आधे घरों में एक पालतू कुत्ता है
3 चीन5.4 करोड़ (54,000,000)तेजी से बढ़ती पालतू पशु संस्कृति
4जापान2 करोड़ (20,000,000)पालतू को बच्चे की तरह पालने की परंपरा
5 रूस1.7 करोड़ (17,000,000)"मेट्रो कुत्ते" दुनिया भर में प्रसिद्ध
6यूनाइटेड किंगडम1.2 करोड़ (12,000,000)कुत्तों के लिए विशेष पशु अधिकार कानून
7 भारत1.1 करोड़ (10,400,000 से 1.2 करोड़ तक)पालतू और आवारा दोनों की बड़ी संख्या
8 जर्मनी1.03 करोड़ (10,300,000)हर 100 लोगों पर औसतन 12 कुत्ते
9अर्जेंटीना1 करोड़ (10,000,000)सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण प्रोग्राम
10 स्पेन93 लाख (9,300,000)प्रति लाख लोगों पर 19,447 कुत्ते
स्रोत : World Population Review, Statista, World Atlas.

कानूनी हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों ने सड़कों पर विरोध किया और इसे अमानवीय बताया। इससे यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया।

राज्य भी कर रहे हैं सख्त कार्रवाई

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी नगर निकायों को सख्त आदेश दिए हैं कि शहरों को आवारा कुत्तों और जानवरों से मुक्त किया जाए। कोर्ट ने बढ़ती कुत्तों की काटने की घटनाओं और मौतों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन की मांग की।

पशु प्रेम बनाम जन सुरक्षा : देश में बहस जारी

भारत में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। एक तरफ पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है, वहीं आम जनता सुरक्षित सड़कों की मांग कर रही है।

भारत को चाहिए संतुलित नीति

बहरहाल कुत्तों की देखभाल और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत को अमेरिका जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए, जहां कानून, जिम्मेदारी और पशु सेवाएं अच्छी तरह काम करती हैं। भारत में पालतू कुत्तों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आवारा कुत्तों की समस्या का भी वैज्ञानिक समाधान निकालना ज़रूरी हो गया है।

Updated on:

16 Aug 2025 11:27 am

Published on:

16 Aug 2025 11:26 am

सबसे ज़्यादा कुत्तों वाले 10 देशों में अमेरिका है टॉप पर, जानें भारत किस पायदान पर है

