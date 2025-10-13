दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर: ये सिटी टॉप पर, दिवाली से पहले भारत के दो शहरों की हवा हुई जहरीली

दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)
Most Polluted Cities 2025: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध जारी रखा है और इसने एक साल के लिए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, हाल ही में अक्टूबर 2025 में, अदालत ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में केवल "ग्रीन पटाखों" को अनुमति देने की संभावना पर संकेत दिया था । दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की 2025 सूची (Most Polluted Cities 2025): मध्य पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (World AQI Ranking) का स्तर सबसे खराब दर्ज किया गया है, जिसमें बगदाद और कोलकाता को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सन 2025 तक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर (AQI के साथ): वायु प्रदूषण हाल के वर्षों में सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में से एक बन गया है।
नीचे दिया गया हॉरिजॉन्टल बार चार्ट 10 अक्टूबर 2025 को IQAir के लाइव डेटा के आधार पर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग दर्शाता है। चार्ट में प्रत्येक शहर का नाम, देश और AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) स्तर हिंदी में दिखाया गया है। बार की लंबाई AQI स्तर को दर्शाती है, जहां ज्यादा लंबाई का मतलब अधिक प्रदूषण है।
आईक्यूएयर के नवीनतम आंकड़ों से दुनिया भर के कई प्रमुख शहरों, विशेषकर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में वायु गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक हो गया है। इधर 10 अक्टूबर को जारी आईक्यू एयर डेटा के अनुसार , बगदाद, इराक, वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसका AQI 170 से अधिक है।
कोलकाता दूसरे स्थान पर है, जहां पीएम 2.5 की सांद्रता के कारण इसका एक्यूआई 160 से अधिक हो गया है, जिसे "अस्वास्थ्यकर" श्रेणी में रखा गया है। पाकिस्तान का लाहौर 160 AQI के साथ चौथे स्थान पर है , जबकि एक अन्य पाकिस्तानी शहर कराची में यह 157 है।
IQAir के अनुसार , भारत में दिवाली से ठीक दस दिन पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है , और उसी दिन AQI 157 के "अस्वास्थ्यकर" स्तर पर पहुंच गया। विशेषज्ञ इस वृद्धि का कारण मौसमी कारकों को मानते हैं, जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन को भी इसमें शामिल किया गया है।
ढाका जैसे अन्य घनी आबादी वाले शहरों को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है , जहां उन्हें तीव्र शहरीकरण, यातायात की भीड़ और खराब उत्सर्जन नियंत्रण के संयुक्त प्रभावों से जूझना पड़ रहा है।
बहरहाल इस बीच अमेरिका में डेट्रॉयट, स्वीडन में स्टॉकहोम और फिनलैंड में हेलसिंकी जैसे शहरों ने AQI स्तर 20 से नीचे बनाए रखा है, जिससे वे 10 अक्टूबर तक दुनिया के सबसे स्वच्छ और कम प्रदूषित शहरी क्षेत्रों में से एक बन गए हैं।
