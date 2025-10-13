दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर: ये सिटी टॉप पर, दिवाली से पहले भारत के दो शहरों की हवा हुई जहरीली

Most Polluted Cities 2025: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध जारी रखा है और इसने एक साल के लिए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, हाल ही में अक्टूबर 2025 में, अदालत ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में केवल "ग्रीन पटाखों" को अनुमति देने की संभावना पर संकेत दिया था । दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की 2025 सूची (Most Polluted Cities 2025): मध्य पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (World AQI Ranking) का स्तर सबसे खराब दर्ज किया गया है, जिसमें बगदाद और कोलकाता को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सन 2025 तक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर (AQI के साथ): वायु प्रदूषण हाल के वर्षों में सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में से एक बन गया है।