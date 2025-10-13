Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर: ये सिटी टॉप पर, दिवाली से पहले भारत के दो शहरों की हवा हुई जहरीली

Most Polluted Cities 2025: बगदाद सन 2025 में AQI 183 के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है । दिवाली से पहले हवा जहरीली के मामले में कोलकाता और दिल्ली क्रमशः दूसरे और नौवें स्थान पर है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 13, 2025

Most Polluted Cities 2025

दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)

Most Polluted Cities 2025: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध जारी रखा है और इसने एक साल के लिए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, हाल ही में अक्टूबर 2025 में, अदालत ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में केवल "ग्रीन पटाखों" को अनुमति देने की संभावना पर संकेत दिया था । दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की 2025 सूची (Most Polluted Cities 2025): मध्य पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (World AQI Ranking) का स्तर सबसे खराब दर्ज किया गया है, जिसमें बगदाद और कोलकाता को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सन 2025 तक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर (AQI के साथ): वायु प्रदूषण हाल के वर्षों में सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में से एक बन गया है।

दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर 2025: AQI रैंकिंग

नीचे दिया गया हॉरिजॉन्टल बार चार्ट 10 अक्टूबर 2025 को IQAir के लाइव डेटा के आधार पर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग दर्शाता है। चार्ट में प्रत्येक शहर का नाम, देश और AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) स्तर हिंदी में दिखाया गया है। बार की लंबाई AQI स्तर को दर्शाती है, जहां ज्यादा लंबाई का मतलब अधिक प्रदूषण है।

बगदाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर

आईक्यूएयर के नवीनतम आंकड़ों से दुनिया भर के कई प्रमुख शहरों, विशेषकर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में वायु गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक हो गया है। इधर 10 अक्टूबर को जारी आईक्यू एयर डेटा के अनुसार , बगदाद, इराक, वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसका AQI 170 से अधिक है।

कोलकाता दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर

कोलकाता दूसरे स्थान पर है, जहां पीएम 2.5 की सांद्रता के कारण इसका एक्यूआई 160 से अधिक हो गया है, जिसे "अस्वास्थ्यकर" श्रेणी में रखा गया है। पाकिस्तान का लाहौर 160 AQI के साथ चौथे स्थान पर है , जबकि एक अन्य पाकिस्तानी शहर कराची में यह 157 है।

दस दिन पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट(Delhi Air Pollution)

IQAir के अनुसार , भारत में दिवाली से ठीक दस दिन पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है , और उसी दिन AQI 157 के "अस्वास्थ्यकर" स्तर पर पहुंच गया। विशेषज्ञ इस वृद्धि का कारण मौसमी कारकों को मानते हैं, जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना, वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन को भी इसमें शामिल किया गया है।

भीड़ और खराब उत्सर्जन नियंत्रण के संयुक्त प्रभावों से जूझना पड़ रहा

ढाका जैसे अन्य घनी आबादी वाले शहरों को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है , जहां उन्हें तीव्र शहरीकरण, यातायात की भीड़ और खराब उत्सर्जन नियंत्रण के संयुक्त प्रभावों से जूझना पड़ रहा है।

AQI स्तर 20 से नीचे बनाए रखा

बहरहाल इस बीच अमेरिका में डेट्रॉयट, स्वीडन में स्टॉकहोम और फिनलैंड में हेलसिंकी जैसे शहरों ने AQI स्तर 20 से नीचे बनाए रखा है, जिससे वे 10 अक्टूबर तक दुनिया के सबसे स्वच्छ और कम प्रदूषित शहरी क्षेत्रों में से एक बन गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

13 Oct 2025 03:02 pm

Hindi News / World / दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर: ये सिटी टॉप पर, दिवाली से पहले भारत के दो शहरों की हवा हुई जहरीली

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को किया रिहा

Hamas releases hostages
विदेश

सोहेल आफरीदी बने खैबर पख्तूनख्वा के नए CM: विपक्ष के वॉकआउट के बीच 90 वोटों से जीते

Sohail Afridi KP Chief Minister
विदेश

भीषण बस हादसे से मची चीखपुकार, साउथ अफ्रीका में 42 लोगों की हुई मौत

Accident
विदेश

ट्रंप के प्रस्ताव पर मिस्र में गाज़ा शांति सम्मेलन आज, पीएम मोदी की जगह कीर्ति वर्धन करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

Donald Trump
विदेश

ट्रंप ने किया दावा: अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध खत्म कर दूंगा

US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.