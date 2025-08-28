Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

दुनिया में 6 सबसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ एक भारतीय सिटी; कौन है नंबर 1; देखें लिस्ट

Most Polluted City In World: दुनिया में 6 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के सिर्फ एक शहर का नाम है। इस लिस्ट में टॉप- 6 में दूसरे नंबर पर ये शहर है। देखिए लिस्ट

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 28, 2025

Pollution
दुनिया में 6 सबसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ एक भारतीय सिटी। फोटो सोर्स-Ai

Most Polluted City In World: देश की राजथानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 27 अगस्त की रात 150 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। AQI बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों और सांस की समस्याओं वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर के रूप में दूसरे नंबर पर है। प्रदूषण के वजह से गुरुग्राम और नोएडा भी प्रभावित हैं। iqair की एक रिपोर्ट की माने तो प्रदूषण के मामले में दुनिया के 6 शहरों में दिल्ली का स्थान दूसरे नंबर पर है। हालांकि मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों को प्रदूषण से कुछ समय के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

गणपति के पंडाल के पीछे चाकू गोद-गोद कर शख्स की निर्मम हत्या; खून से लथपथ मिली लाश
नई दिल्ली
image

दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता का क्या कारण है?

वाहनों से होने वाला प्रदूषण: दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें होती हैं, जो हवा को प्रदूषित करती हैं। शहर में बढ़ते वाहनों और ट्रैफिक जाम के कारण यह समस्या और बढ़ जाती है।

पराली जलाना (Stubble Burning) : सर्दियों की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में किसान अगली फसल के लिए खेतों को साफ करने के लिए पराली (फसल के अवशेष) जलाते हैं। इससे बड़ी मात्रा में धुआं और धूल दिल्ली की तरफ आता है, जिससे यहां की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है।

औद्योगिक प्रदूषण और निर्माण कार्य: दिल्ली-एनसीआर में कई छोटे और बड़े उद्योग हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा, लगातार हो रहे निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है।

    वर्ल्ड की टॉप 6 प्रदूषण वाली जगह

    किंशासा (Kinshasa)कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य- 170 (AQI)

    दिल्ली, भारत-167 (AQI)

    दुबई, संयुक्त अरब अमीरात- 157 (AQI)

    मनामा, बहरीन- 155 (AQI)

    कंपाला, युगांडा- 155 (AQI)

    हनोई, वियतनाम-139 (AQI)

    ये भी पढ़ें

    ‘बीजेपी वाले मार देंगे…’; अखिलेश यादव ने पूजा पाल की ‘आड़’ में ये क्या-क्या कह दिया?
    लखनऊ
    image

    खबर शेयर करें:

    संबंधित विषय:

    Delhi News

    Published on:

    28 Aug 2025 03:36 pm

    Hindi News / Delhi / New Delhi / दुनिया में 6 सबसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ एक भारतीय सिटी; कौन है नंबर 1; देखें लिस्ट

    ट्रेंडिंग वीडियो

    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Asia Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.