दुनिया में 6 सबसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ एक भारतीय सिटी; कौन है नंबर 1; देखें लिस्ट

दिल्ली सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर के रूप में दूसरे नंबर पर है। प्रदूषण के वजह से गुरुग्राम और नोएडा भी प्रभावित हैं। iqair की एक रिपोर्ट की माने तो प्रदूषण के मामले में दुनिया के 6 शहरों में दिल्ली का स्थान दूसरे नंबर पर है। हालांकि मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों को प्रदूषण से कुछ समय के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है।