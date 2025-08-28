दुनिया में 6 सबसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ एक भारतीय सिटी; कौन है नंबर 1; देखें लिस्ट

Most Polluted City In World: देश की राजथानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 27 अगस्त की रात 150 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। AQI बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों और सांस की समस्याओं वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर के रूप में दूसरे नंबर पर है। प्रदूषण के वजह से गुरुग्राम और नोएडा भी प्रभावित हैं। iqair की एक रिपोर्ट की माने तो प्रदूषण के मामले में दुनिया के 6 शहरों में दिल्ली का स्थान दूसरे नंबर पर है। हालांकि मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों को प्रदूषण से कुछ समय के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है।
वाहनों से होने वाला प्रदूषण: दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें होती हैं, जो हवा को प्रदूषित करती हैं। शहर में बढ़ते वाहनों और ट्रैफिक जाम के कारण यह समस्या और बढ़ जाती है।
पराली जलाना (Stubble Burning) : सर्दियों की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में किसान अगली फसल के लिए खेतों को साफ करने के लिए पराली (फसल के अवशेष) जलाते हैं। इससे बड़ी मात्रा में धुआं और धूल दिल्ली की तरफ आता है, जिससे यहां की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है।
औद्योगिक प्रदूषण और निर्माण कार्य: दिल्ली-एनसीआर में कई छोटे और बड़े उद्योग हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा, लगातार हो रहे निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है।
वर्ल्ड की टॉप 6 प्रदूषण वाली जगह
किंशासा (Kinshasa)कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य- 170 (AQI)
दिल्ली, भारत-167 (AQI)
दुबई, संयुक्त अरब अमीरात- 157 (AQI)
मनामा, बहरीन- 155 (AQI)
कंपाला, युगांडा- 155 (AQI)
हनोई, वियतनाम-139 (AQI)