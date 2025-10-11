मैक्सिको में मूसलाधार बारिश का कहर, 27 लोगों की मौत

मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हज़ारों घरों में पानी घुस गया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। लैंडस्लाइड्स की वजह से मिट्टी धंसने से कई गांव कट गए। स्कूलों और सार्वजनिक भवनों को भारी नुकसान हुआ। कई नगर पालिकाओं में बिजली गुल हो गई और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। इस आपदा से मैक्सिको में अब तक लाखों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है।