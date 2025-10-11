Patrika LogoSwitch to English

मैक्सिको में मूसलाधार बारिश का कहर, 27 लोगों की मौत

मैक्सिको में मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण अब तक 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 11, 2025

Torrential rains in Mexico

Torrential rains in Mexico (Photo - Video screenshot)

दुनिया के कई देशों में मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। इनमें मैक्सिको (Mexico) भी शामिल है। मैक्सिको में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने देश में कहर बरपा दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण मैक्सिको के मध्य और पूर्वी हिस्सों में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के मामले भी देखने को मिले, जिससे हज़ारों घरों को नुकसान पहुंचा और कई जगह बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई।

27 लोगों की मौत

शुक्रवार को जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

कई नदियाँ उफान पर

मैक्सिको सिटी से जारी आंकड़ों के मुताबिक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई नदियाँ उफान पर हैं। वेराक्रूज राज्य के पोजा रिका शहर में नदियों के उफान पर आने से सड़कें जलमग्न हो गईं।

कई लोग लापता, तलाश जारी

प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के कारण कई लोग लापता हो गए हैं। रेस्क्यू टीम, लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है।

हुआ काफी नुकसान

मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हज़ारों घरों में पानी घुस गया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। लैंडस्लाइड्स की वजह से मिट्टी धंसने से कई गांव कट गए। स्कूलों और सार्वजनिक भवनों को भारी नुकसान हुआ। कई नगर पालिकाओं में बिजली गुल हो गई और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। इस आपदा से मैक्सिको में अब तक लाखों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है।

सरकारी प्रतिक्रिया और राहत कार्य

मैक्सिको सरकार ने इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राहत उपाय शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय गार्ड और सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने हज़ारों कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया है। निकासी अभियान चलाए जा रहे हैं और अस्थायी आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। खाद्य, पानी और चिकित्सा सहायता वितरित की जा रही है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से घोषणा की गई है कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

Published on:

11 Oct 2025 10:00 am

Hindi News / World / मैक्सिको में मूसलाधार बारिश का कहर, 27 लोगों की मौत

