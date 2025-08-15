पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार, 30 लोगों की हुई मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में मानसून (Monsoon) की वजह से कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। शुरू में तो बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन अब बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देश के कई हिस्सों में इस समय मूसलाधार बारिश लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। देश के कुछ हिस्सों में तो मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं।