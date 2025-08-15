Patrika LogoSwitch to English

विदेश

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार, 30 लोगों की हुई मौत

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की वजह से 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 15, 2025

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश (फोटो - आईएनएस)

पाकिस्तान (Pakistan) में मानसून (Monsoon) की वजह से कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। शुरू में तो बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन अब बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देश के कई हिस्सों में इस समय मूसलाधार बारिश लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। देश के कुछ हिस्सों में तो मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं।

30 लोगों की हुई मौत

पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की वजह से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 23 लोग खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए, तो 7 लोगों की मौत पीओके में हुई। इस बारे में क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने जानकारी दी।

कई घरों-इमारतों, सड़कों को पहुंचा नुकसान

खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में मूसलाधार बारिश के करां कई घरों-इमारतों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कई व्हीकल्स को भी इससे नुकसान हुआ है।

मलबे के नीचे फंसे लोग, रेस्क्यू टीम बचाने में जुटी

मूसलाधार बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में कई घरों के टूटने से लोग उसके मलबे के नीचे फंस गए हैं। रेस्क्यू टीम ऐसे लोगों को बचाने में जुटी हुई है। कई घायल लोगों को बचाकर इलाज के लिए अस्पातल भेजा गया है।

Hindi News / World / पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से मचा हाहाकार, 30 लोगों की हुई मौत

