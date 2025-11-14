स्पेस डेब्री का डरावना हमला! चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग से पृथ्वी पर कदम रखा, यह नया रिकॉर्ड बनाया

Chinese Astronauts Return Delay: चीन के तीन साहसी अंतरिक्षवीरों ने कक्षा में घूमते मलबे से टूटे कैप्सूल की बाधा पार कर 9 दिनों की देर के बाद शुक्रवार को तियांगोंग स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर विजयी वापसी (Chinese Astronauts Return) की। इस घटना से न केवल चीन के स्पेस मिशन की मजबूती साबित हुई है, बल्कि अंतरिक्ष की छिपे खतरे भी सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अप्रेल 2025 में जियुक्वान लॉन्च सेंटर (Tiangong Space Station) से रवाना शेनझोउ-20 मिशन (Shenzhou-20 Mission) के लीडर चेन डोंग, उनके साथी चेन झोंग्रुई और वांग जिए ने तियांगोंग पर छह महीने की ड्यूटी पूरी की। वे शेनझोउ-21 के नए सदस्यों के पहुंचने के चार दिन बाद, यानि 5 नवंबर को घर लौटने वाले थे (Orbital Debris Delay), लेकिन किस्मत पलट गई (Space Debris Damage)। CMSA ने खुलासा किया कि लौटने वाले कैप्सूल के एक शीशे पर बारीक चीरे दिखे, जो शायद ऑर्बिट में तैरते कचरे से टक्कर की देन थे। खतरे के कारण पूरी रणनीति ही बदल दी गई।